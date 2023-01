Podpredsedníčka Hlasu-SD Zuzana Dolinková patrí medzi najkrajšie slovenské političky. Počas tlačových konferencií strany je v tíme Petra Pellegriniho vždy neprehliadnuteľná. Dolinková je totiž známa výborným vkusom pre módu a vždy sa objavuje dokonale zladená a tip-top.

Príťažlivá bruneta sa netají tým, že miluje slnko a to, keď je pekne opálená. Pri pohľade na političku sa zároveň nedajú nevšimnúť jej krásne, husté a dokonale vytočené mihalnice. Nedávno pre Plus JEDEN DEŇ prezradila, že jej dramatické riasy nie sú výsledkom umelého predĺženia či zahustenia mihalníc. „Už som si tak nejako zvykla, že ak mi cudzí človek úvodom stretnutia položí otázku, väčšinou je to niečo v štýle: ,,Môžem sa Vás niečo spýtať?”. A moja automatická odpoveď znie: ,,Áno, sú to moje prirodzené mihalnice,” povedala nám Dolinková.

Politička je veľmi aktívna na sociálnej sieti a rada zverejňuje fotografie a videá aj zo svojho súkromia. Pri pohľade na jej snímky viacerí musia uznať, že sympatická Dolinková by sa dokázala kľudne uživiť aj ako modelka. Ako matka dvoch detí sa udržiava vo výbornej forme a môže sa pochváliť perfektnou figúrou. Neprehliadnuteľné sú aj jej krásne a husté vlasy.

V prípade Dolinkovej určite nikto neuverí, že nedávno oslavovala okrúhlych 40. rokov! Kolegovia z tímu Petra Pellegriniho sa ju rozhodli prekvapiť obrovskou kyticou a narodeninovou tortou zdobenou ovocím a makrónkami. "Je to skvelý pocit mať okolo seba ľudí, ktorí ma majú radi. Ďakujem kolegovci 😊," napísala Dolinková. NARODENINOVÉ FOTKY DOLINKOVEJ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRI!!