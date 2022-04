Úroveň inflácie je na Slovensku najvyššia za posledných 17 rokov a bežná rodina ju pocíti už pri obyčajnom nákupe základných potravín. Rast cien badať aj na energiách a pohonných látkach. Najväčšou obeťou aktuálnej situácie sú predovšetkým dôchodcovia, ako aj nízkopríjmové skupiny. Napriek tomu sa zdá, akoby sa slovenskí vládni predstavitelia až prekvapivo dlho nevedeli rozhodnúť, ako situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť. Pritom by sa stačilo inšpirovať v okolitých krajinách.

Susedné štáty sa snažia dôsledky inflácie kompenzovať rôznymi opatreniami. Česká vláda rozhodla o znížení spotrebnej dane na naftu a benzín o 1,50 CZK (6 eurocentov) na liter. V Poľsku zrušili daň z pridanej hodnoty na vybrané potraviny, plyn či hnojivá. Taktiež sa znížila spotrebná daň na benzín a naftu o dve tretiny. DPH klesla z 23 % na 8 %, čo malo znížiť ceny motorových palív v prepočte o 15 centov na liter. V Maďarsku zmrazili ceny benzínu a nafty na 1,30 €. V januári zas znížili ceny šiestich základných potravín na úroveň cien z polovice októbra minulého roka.



Na Slovensku dlhé čakanie na pomoc v čase 9-percentnej inflácie sprevádza kritika. Vláde sa vytýka, že v minulosti našla okamžite 17 miliónov eur na nákup ruskej vakcíny Sputnik V, takmer pol miliardy na niekoľko kôl plošného testovania a 21 miliónov na očkovaciu lotériu. Následky zdražovania však zatiaľ rieši len zmrazením cien elektriny do konca roka 2024, ako aj vyplatením 13. dôchodku, ktoré sa posunulo z decembra na jún. Dôchodcom mal podľa slov vlády pomôcť aj očkovací bonus.

Aktuálne k opatreniam pribudol jednorazový príspevok pre ľudí, ktorých najviac postihlo zdražovanie, na ktorý by mala vláda vynaložiť 133 miliónov eur. Najväčšia suma má smerovať pre rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 19 rokov vrátane, informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Týmto rodinám chce poskytnúť jednorazový 100-eurový prídavok na dieťa, celkovo by mali tieto rodiny dostať takmer 102 miliónov eur. Ľudia s nízkymi príjmami bez detí by mali celkovo dostať 25,3 milióna eur a rodiny v hmotnej núdzi 5,8 milióna eur. Príspevky majú byť, v prípade dohody v koalícii, vyplatené do júna tohto roka.

