Milan Krajniak prekvapil outfitom už počas pilotnej fázy plošného testovania na Orave a v Bardejove. Počas toho víkendu sa totiž obliekol do maskáčov, ktoré až príliš pripomínali vojenskú uniformu slovenských vojakov.

Inak to nebolo ani počas tohto víkendu. Pozoruhodné je, že žiaden z jeho politických kolegov, dokonca ani minister obrany Jaroslav Naď, si kanady a maskáče neobliekol. „Nosením maskáčového oblečenia chcel minister Krajniak vyjadriť solidaritu a úctu k príslušníkom Ozbrojených síl SR, ktorí zastrešili operáciu celoplošného testovania. Počas návštevy odberných miest v obci Zborov sa minister Krajniak stretol aj s príslušníkmi Nadrezortného komunikačného centra operácie Spoločná zodpovednosť, od ktorých dostal logo operácie Spoločná zodpovednosť a nosil ho na uniforme,“vysvetlila nám Eva Rovenská, hovorkyňa ministerstva. Dodala, že druh uniformy, ktorý mal minister na sebe, bol úplne v poriadku. „Poľný odev vzor 95 si minister Krajniak kúpil pred rokmi. Tento vzor nie je v používaní príslušníkmi OS SR a bol vyradený zo zoznamu používaných výstrojných súčiastok,“uzavrela.

S týmito tvrdeniami však nesúhlasia vojaci. „Milan Krajniak určite nepozná novelu zákona o ozbrojených silách v časti nosenie uniforiem (aj neaktuálnych) z dielne bývalého ministra obrany Petra Gajdoša. V nej je uvedené, že uniformy nesmú byť označené špecifickými znakmi vojenskej rovnošaty vyvolávajúcimi dojem, že ide o príslušníka Ozbrojených síl SR,“povedal nám istý plukovník vo výslužbe. Zdá sa, že Krajniakovo oblečenie prekáža aj iným členom armády. „Zdá sa mi fakt komické, keď Jaroslav Naď príde na tlačovku v obleku a Krajniak v maskáčoch,“povedal nám vojenský dôstojník. Martina Kovaľ Kakaščíková, hovorkyňa ministerstva obrany, však tvrdí: „Minister obrany Jaroslav Naď to vníma ako prejav podpory tisíckam vojakov.“

Krajniakov outfit sa nepáčil ani už spomínanému exministrovi obrany Petrovi Gajdošovi. „Podľa môjho názoru bolo absolútne nevhodné, aby sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny vyjadroval do médií a verejnosti v poľnej uniforme, ľudovo povedané v maskáčoch, a pritom to bola potlač poľnej uniformy príslušníka armády Českej republiky. Čo sa týka znakov, ktoré sa v zmysle zákona nesmú na takýchto ekvivalentoch poľnej rovnošate nosiť, pokiaľ by sa tam nachádzali, v tomto prípade by bol porušil normy, ktoré stanovuje naša platná legislatíva,“povedal bývalý šéf obrany. Práve počas jeho vlády sa menila legislatíva o nosení maskáčov. Ako exminister zdôraznil, výnimku na nosenie slovenskej uniformy by mu mohol dať minister obrany. „V platnom zákone je uvedený aj cenník pokút v prípade jeho porušenia,“ odkázal mu Gajdoš.

Počas posledného víkendu minister práce šokoval aj vyjadreniami. „To, čoho sme svedkami a súčasťou, je druhé Slovenské národné povstanie. Od roku 1944 sme nečelili takému zákernému nepriateľovi, ktorý je oveľa silnejší ako my. A vtedy má každý národ dve možnosti. Buď sa jednoducho prikrčí a počká, kým to celé prejde a dúfa, že to nebude trvať dlho. Alebo sa tak ako my vzoprie a bude klásť odpor,“ vyhlásil.