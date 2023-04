Strana Smer-SD na svojej sociálnej sieti reagovala na slová Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý vyhlásil, že Smer nie je pre hnutie momentálne správnym partnerom pre povolebnú spoluprácu. Dočasne poverený minister práce to vyhlásil v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Sme rodina podľa Krajniaka vždy pred voľbami povedalo, s kým pôjde alebo nepôjde do vlády, a dodržalo to. Medzi podmienky hnutia na povolebnú spoluprácu patrí presadzovanie programu hnutia, rovnako postoj k SNP, holokaustu a Tisovmu režimu, ale aj budúcnosť Slovenska a otázka jeho partnerov v rámci Európskej únie. "Smer-SD alebo Republika do toho dnes nespadajú," podotkol.

Strana Smer-SD v tejto súvislosti vyhlásila, že sa "nenechá mlčky opľuvať politikmi ako Krajniak, ktorí na celej čiare pohoreli a zodpovedajú za historický prepad Slovenska do chudoby".

"Minister v demisii Krajniak svojou politikou vylučovania zaradil stranu Sme rodina k OĽaNO, Za ľudí či k Hegerovým 'demokratom'," napísala strana na svojej sociálnej sieti.

"Inak povedané k tým, ktorí zlyhali, nemajú čo Slovensku už ponúknuť, a tak sa ich politický program scvrkol len na to, s kým nepôjdu do vlády, hoci je ich účasť v NR SR po najbližších voľbách viac než otázna," dodala strana.

Ponuka Smeru je podľa slov strany jasná a postavená na princípe "silného štátu s nespochybniteľným ľavicovým, protifašistickým a európskym pilierom".

"Pán Krajniak je ten posledný, ktorý môže kádrovať, pretože sme ho mali možnosť vidieť pri práci už dvakrát. Prvýkrát, keď bol na fonde národného majetku a o tých rábovačkách kolujú legendy až dodnes a niektoré sú spísané aj v GORILE. A druhýkrát teraz, ako ministra sociálnych vecí, keď sa jeho osobným pričinením viac ako 500 tisíc Slovákov prepadlo pod hranicu chudoby a zo Slovenska sa stala oficiálne druhá najchudobnejšia krajina EÚ," dodáva strana.

Smer zároveň tvrdí, že pri Milanovi Krajniakovi platí ľudová múdrosť "pozri kto hovorí" dvojnásobne.