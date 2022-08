Minister práce Milan Krajniak je známy tým, že väčšinou vystupuje ako zdržanlivý a decentný politik. Aj preto mnohých prekvapil svojou najnovšou snímkou, na ktorom sa poriadne odviazal! Cez víkend spolu s predsedom parlamentom a šéfom Sme rodiny Borisom Kollárom vycestoval do obce Košeca (okres Ilava), aby tam spoločne otvorili nové detské ihrisko.

Hnutie Sme rodina avizovalo, že vyrastie 106 detských ihrísk z ekologického materiálu vo všetkých krajoch Slovenska. Rodinný inkluzívny areál budú mať možnosť využiť aj zdravotne postihnuté deti, napríklad na vozíčkoch. "Naším hlavným zámerom je vytvoriť priestor, kde sa môžu stretávať všetky generácie a kde sa môžu hrať všetky deti spolu, teda zdravé deti aj deti so zdravotným znevýhodnením," povedal Krajniak.

„Keď sme pripravovali tento projekt, predstavoval som si seba samého ako malého chlapca. A chcel som pripraviť projekt ihriska, na ktorom by sa mne samému ako malému chlapcovi páčilo. Milé deti, prajem vám veľa krásnych chvíľ na novom ihrisku,“ povedal Krajniak na otvorení detského ihriska v obci Košeca. Poznamenal, že deti sa aj hneď rozbehli a ich radostný smiech zaplnil celý areál.

"Manželia po 24 rokoch manželstva. Proste harmónia na prvý pohľad 😊," napísal minister práce Milan Krajniak. Zdroj: facebook/milan krajniak

Cez víkend však v Košeci oslavovali aj 750. výročie prvej písomnej zmienky obce. Preto minister práce Krajniak aj so svojou manželkou Andreou, ktorá ho sprevádzala, navštívili tradičný výročný jarmok. Obaja mnohých prekvapili, keď si šli vyskúšať tamojšie zábavné atrakcie a si posadali aj do kolotoča. „Retiazkový kolotoč bol pre mňa návrat do detských čias a lietajúce raketové auto bolo špeciálnym prekvapením, to som naozaj nečakal," napísal minister práce k parádnej fotke, kde ho vidno ako si užíva jazdu na kolotoči. FOTKU KRAJNIAKA NA KOLOTOČI NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Detský areál Rodinka predstavuje viacgeneračný priestor s prvkami pre najmenšie až po deväťročné deti. Hlavný projekt ihriska tvorí 11 prvkov. Z toho tri povinné - pieskovisko, kolotoč a hojdačka-hniezdo - sú inkluzívne, čo ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi i deťom so znevýhodnením. Súčasťou sú tiež besiedka, lavičky či hrací priestor v tvare lode. Na ihriská rezort práce poskytol z dotačnej schémy na podporu plnenia funkcií rodiny celkom 4,3 milióna eur. Najmenej polovica bezbariérových areálov by mala byť hotová už do konca tohto roka.