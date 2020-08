Krajniak totiž nedokáže pochopiť, ako je možné, že Bratislava ešte stále nevyužila chemické postreky proti komárom, a tak sa rozhodol pre posledný “zúfalý” krok. Na sociálnej sieti zverejnil fotografiu svojho doštípaného tela s priloženým odkazom pre bratislavského primátora Matúša Valla. (42). “Bratislava je vďaka vám naozaj lepším miestom pre život. Pre komáre. Vraj sa nepostrekuje, pretože chemický postrek zabíja aj iný hmyz, nielen komáre. A iný hmyz za to nemôže. Ten chceme chrániť. Súc xtý raz doštípaný od tohto milého živočíšneho druhu mám za bezsenných nocí čas rozmýšľať. Napríklad: čo keby sme prestali do pivníc dávať otravu na potkany. Nemôže sa otráviť aj iný živočích, ktorý za náš odpor voči potkanom nemôže?” pýta sa vo svojom statuse Krajniak, ktorý sa však “snaží” na celej veci hľadať aj pozitíva.

Ústretový postoj voči komárom má totiž podľa neho aj dobré dôsledky. “Napríklad som si spomenul na mladosť a moju obľúbenú pesničku od OBD “Komárre”. Často si ju spievam a myslím pri tom na vás. Vallo. Komárre. Najmä refrén sa mi páči: “Sú to komárre, nik ich nemá rád...”.píše ironicky Krajniak podľa ktorého je odpor voči chémii v móde.

Krajniak v závere rozhorčeného statusu Vallovi navrhuje aj niekoľko inovatívnych riešení. “Keď obmedzujeme chemický posyp v zime na cestách, odmietame chemický postrek proti komárom, čo takto bojkotovať aj lieky? Liečme sa iba bylinkami, čajíkmi, proti bolesti môžeme fajčiť trávu. Alebo je to blbosť? Veru je. Čajíky a bylinky na všetko nezaberajú. Keď nezaberajú čajíky a bylinky, dám si lieky - čiže chémiu. A tak je to aj s komármi. Ale či tu niekto na našom ekozelenoprogresívnoprohmyzom bratislavskom magistráte ešte rozmýšľa, to neviem,” uzavrel. Celý status, ako aj spomínanú fotografiu Milana Krajniaka nájdete v galérii.

Matúš Vallo - vysvetlenie situácie s komármi

Hoci si to Krajniak zrejme myslí, nie je pravdou, že by Bratislava nijako proti komárom nebojovala. "Trpezlivo vysvetľujeme, prečo sme v tomto roku začali proti komárom používať biologický larvicíd BTI a ustúpili od plošných chemických postrekov. Že pri správnom nastavení to je účinnejšie a bezpečnejšie pre naše zdravie a životné prostredie,"vysvetľuje v jednom zo svojich statusov primátor Vallo.

Na snímke v popredí primátor hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo Zdroj: Pavol Zachar

Vallo pritom hovorí, že nejde o žiaden experiment s nejasným výsledkom. "V rakúskych obciach na druhej strane rieky Morava majú rovnaký prístup ku komárom už od roku 2005.Zároveň sme ale povedali, že nebudeme klásť prekážky mestským častiam, ktoré sa v súčasnej ťažkej situácii rozhodnú zakročiť aj inak, lokálnym chemickým postrekom, ako to urobil starosta Devínskej Novej Vsi," napísal na sociálnej sieti.