KRAJNIAK trvá na tom, že druhé kolo testovania má zmysel: Dokazujú to TIETO čísla

Druhé kolo testovania má zmysel, dá sa to pozorovať na dátach z testovania zamestnancov a klientov domovov sociálnych služieb (DSS). Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu na spoločnej tlačovej konferencii so štátnou tajomníčkou rezortu Soňou Gaborčákovou a riaditeľom odboru krízového manažmentu a bezpečnosti rezortu Jánom Hudákom.