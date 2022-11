Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) pokračoval proces s odsúdeným špeciálnym exprokurátorom Dušanom Kováčikom výsluchom bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda Slobodníka. Kováčik mal v roku 2016 prijať úplatok 50-tisíc eur od Petra Košča za to, že bude blokovať stíhanie dvoch trestných vecí. Bývalý špeciálny prokurátor je obžalovaný zo zločinu prijímania úplatku.

Obhajoba spochybňuje dôveryhodnosť Slobodníka aj prostredníctvom nahrávky, ktorá zachytáva jeho rozhovor s osobami z polície v čase, keď sa s ňou rozhodol spolupracovať. Obhajcovia ju predložili na poslednom hlavnom pojednávaní ako dôkaz v prospech obžalovaného. Vo štvrtok však prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek prišiel s námietkou, že ide o nezákonný dôkaz. Jeho kolegyňa v septembri súhlasila s vykonaním dôkazu. Súd mu nevyhovel. Podľa obhajcov Dušana Kováčika je absurdné, že s tým prokurátor prišiel až po niekoľkých mesiacoch.

„Neostáva nič iné, iba rešpektovať súčasný stav. V prípade, že súd by mal iný názor, už pri prvom momente by túto nahrávku nepripustil. Ako povedal sudca, nahrávka je použiteľná, ja to rešpektujem,“ konštatoval Šúrek. Výpoveď svedka nechcel predčasne hodnotiť, ale "vypovedá konzistentne a iba potvrdzuje dôvodnosť podanej obžaloby". Akékoľvek inštruovanie pri jeho výpovedi, na ktoré narážala obhajoba, prokurátor zásadne vylúčil.

Slobodník usvedčuje Kováčika, ktorý je právoplatne odsúdený za inú korupčnú kauzu na osem rokov väzenia. „Košč mi podal do ruky knihu a povedal, nech si ju prelistujem. Videl som, že obsahuje bankovky v nominálnej hodnote 500 eur, uložené vo výreze vnútra knihy. Povedal mi, aby som ju dal Kováčikovi,“ tvrdí svedok. Pamätal si, že exprokurátorovi hovoril, že v knihe je 50-tisíc eur aj to, od koho sú.

„Skutok je vymyslený. Obžaloba je absolútne nedôvodná, je výsledkom obrovského množstva procesných pochybení,“ reagoval Kováčikov obhajca Erik Magál. Ide vraj o absurdný príbeh bez vnútornej logiky. Na lavici obžalovaných chýba podnikateľ Peter Košč, ktorý mal podplácať. Keďže je na úteku, koná sa voči nemu ako ujdenému.