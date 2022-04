KOTLEBA v parlamente SKONČIL, vystrieda ho ZNÁMA tvár s možným PREPOJENÍM na ruského ŠPIÓNA!

Možno neznáma, no v spoločenskom živote za posledných 10 rokov o to viac angažovaná. Reč je o Slavěne Vorobelovej (40), ktorá si to už čoskoro namieri do parlamentných lavíc. Tam nahradí právoplatne odsúdeného poslanca Mariana Kotlebu (44).