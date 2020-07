Vláda prerokuje v pondelok (13. 7.) na mimoriadnom zasadnutí legislatívnu úpravu, ktorá umožní poslať občanovi prichádzajúcemu z "červenej", nebezpečnej krajiny SMS správu. Obsahovať má upozornenie o povinnosti kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Neuposlúchnutie sa má trestať vysokou pokutou. Novelu zákona majú predložiť do parlamentu v skrátenom konaní. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Predseda vlády poukázal na najnovších 53 pozitívne testovaných. Podľa jeho slov to "nie je pozitívne číslo". Preto sa rozhodol zvolať konzílium odborníkov, kde sa chcel informovať o najnovšej situácii. Avizoval, že v pondelok taktiež zasadne konzílium epidemiológov s novými odporúčaniami týkajúcimi sa nového koronavírusu. "Jediná zbraň, ktorú v rukách máme, je zodpovednosť nás všetkých,"komentoval s tým, že práve tá Slovensku pomohla vyhrať prvú vlnu. "Pevne verí", že sa Slovensku podarí zabrániť druhej vlne.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas rozdelil prípady na Slovensku na tri kategórie. V prvej ide o skupinu importovaných prípadov zo zahraničia. Ďalej ide o úzke, najmä rodinné kontakty už pozitívne testovaných osôb, táto skupina je najčastejšou. V tejto súvislosti odporúča hlavný hygienik zvážiť veľké rodinné oslavy, ktoré sú podľa jeho slov dosť rizikové. Ďalšou kategóriou sú roztrúsené prípady, ktoré sa objavia, no tie sú podľa jeho slov pod epidemiologickým dohľadom. V súvislosti s plánovanými dovolenkami pripomenul, že "je dôležité, aby si občania uvedomili, že seba musia chrániť". Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) v tejto súvislosti vyzdvihol kvalitnú prácu epidemiológov. Upozornil tiež, že pacienti by mali pred vstupom do nemocnice prejsť triážou. "Je dôležité, aby naše nemocnice nezabúdali, že treba triáž realizovať," poznamenal s tým, že vďaka tomuto opatreniu by sa podozrivý pacient s možným ochorením COVID-19 nemal ocitnúť v nemocnici.

Taktiež odporúča, aby pacienti pred operáciou boli testovaní na nový koronavírus, test bude podľa jeho slov uhradený z eurofondov. Odporúča, aby štátne nemocnice posielali takéto testy na regionálne úrady verejného zdravotníctva alebo do súkromných laboratórií. Faktúry by im mali byť preplácané z eurovýzvy, ktorú zrealizujú v najbližších týždňoch, pravdepodobne v dvoch kolách. Rovnako vyzval na zváženie podujatí, kde sú ľudia dlhšie bez rúšok, napríklad oslavy, kluby. Premiér Matovič zároveň avizoval, že v piatok (10. 7.) spustí Ministerstvo vnútra (MV) 24-hodinovú akciu, aby získali obraz o tom, koľko ľudí prechádza hranicami. Robiť testy pre všetkých ľudí považuje nateraz za nelogické. Krajčí dodal, že v zariadeniach sociálnych služieb odporúča, aby boli zamestnanci testovaní na náklady štátu, ak prídu zo zahraničia. Seniori ako riziková skupina by mali podľa jeho slov nosiť rúška aj keď idú von.

Sprava predseda vlády SR Igor Matovič a minister zdravotníctva SR Marek Krajčí Zdroj: Martin Baumann

A aké by Slovensko mohli v pondelok čakať opatrenia? "Je to tak, že sa v každej z okolitých krajín objavuje viac prípadov infekcie Covid 19. Je to pravdepodobne v dôsledku otvorenia hraníc, ale asi aj tým, že vírus zmutoval a je síce na jednej strane infekčenejší, ale zdá sa že aj benignejší,“ zhodnotil v doobedných hodinách pre Plus JEDEN DEŇ situáciu exminister zdravotníctva Rudolf Zajac. „Neviem si predstaviť, že by sa vláda pokúsila znova nariadiť také karanténe opatrenia, ktoré by vypli ekonomiku, pretože to by už naozaj bola katastrofa,“dodal s tým, že si myslím, že sa pôjde cestou výraznejšieho testovania, vrátením masiek rukavíc, dezinfekcie a prípade izoláciou bytov, domov, ulíc či maximálne štvrtí.

„Premiér Matovič sa domáha zodpovednosti ľudí, ale kde bola, vláda keď sa robilo iba 50 testov denne? Naďalej platí testuj a izoluj a to bude platiť určite najmenej rok ak nie viac. V tom je podstata vety, že s tým vírusom sa musíme naučiť žiť,“uzavrel Zajac.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 1 851 prípadov nákazy koronavírusom.

Za stredu 8. 7. pribudlo 53 nových prípadov ochorenia Covid-19.

Spolu máme na Slovensku 28 obetí koronavírusu, vyliečilo sa celkovo 1 473 občanov.

17:30 Musia prísť na rad nejaké opatrenia. Jedným z nich je zásadne zvýšiť pokutu ak sa nenahlási na úrad verejného zdravotníctva, povedal Matovič.

17:20 Sme na začiatku druhej vlny. Zľahčovať situáciu ako v Anglicku, USA či Brazílii nie je správne. Doteraz to bolo o zodpovednosti ľudí, výsledok vidíme? Užívali sme si dni, keď bolo nula prípadov, teraz ich máme 20, či 30.

17:18 Na dovolenke by som bol opatrný, žiadne diskotéky, bary či opiáše, hovorí Matovič.

17:15 V pondelok sa rozhodne aj o tom, či budú opäť zavedené povinné rúška, povedal Matovič. Dodal, že najreálnejšie je, že sa obmedzovanie bude týkať iba hromadných podujatí.

17:10 Dohodli sme sa, že potrebujeme mať štruktúrované informácie. Na základe toho sa potom prijmú opatrenia, povedal Matovič o možnom zákaze hromadných podujatí.

17:00 Za posledný mesiac som to nechával na zodpovednosti ľudí. Hovorim som si, že keď sa dostaneme na 20, tak mi zapne kontrolka. Dnes keď som videl 53 prípadov, tak sa mi zapol maják, povedal premiér.

16:55 Ministerstvo vnútra spustí 24-hodinovú akciu, kde bude počítať počet ľudí, ktorí prejdú hranicami, hovorí Matovič. Dodal, že na pondelok zvolal mimoriadne zasadnutie vlády. Môže sa nám to pomedzi prsty vytratiť a budeme na tom rovnako ako krajiny, ktoré to nezvládli, povedal Matovič.

16:50 V pondelok budeme celú situáciu vyhodnocovať ak to bude nevyhnutné, budeme musieť prijať opatrenia, povedal Krajčí.

16:45 Čislo 53 je najvyššie čo sa týka nových prípadov. Prvú skupina sú importované prípady z cudziny, ďalšia veľká skupina sú tzv. úzke kontakty pozitívne testovaných osôb, povedal Mikas. Občania si musia uvedomiť, že v prvom rade seba musia chrániť. Aby zvážili, kde sa budú pohybovať, aby si z dovolenky neodniesli aj niečo naviac s čím nepočítajú, povedal.

16:40 Zostala nám jediná zbraň, zodpovednosť nás všetkých. Najmä zodpovednosť nám pomohla vyhrať nad prvou vlnou, povedal Matovič.

16:35 Chcel som vedieť, či stojíme pred nejakými závažnými rozhodnutiami. Konzílium rozhodne, či dôjde k sprísneniu režimu, hovorí premiér.

