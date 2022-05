Európska komisia v najbližších dňoch predstaví plán na povojnovú obnovu Ukrajiny a na podporu fungovania ukrajinského štátu v súčasnej ťažkej situácii.

"Toto vnímam ako dôležité posolstvo voči Ukrajine, že stojíme za ňou v spravodlivej vojne o prežitie a že rozmýšľame aj o krok ďalej. Očakávam od Európskej komisie jasný plán ako pokračovať ďalej, lebo to, že sa Ukrajina postaví na nohy, je aj slovenský záujem. Je to náš sused a my chceme suseda, ktorý je suverénny, samostatný a slobodný a ktorý prosperuje," uviedol Korčok.

S odkazom na šiesty balíku sankcií navrhnutý Európskou úniou zopakoval, že Slovensko stojí za jeho obsahom, vrátane postupného odpájania sa od dodávok ruskej ropy, z predaja ktorej Rusko financuje vojnu na Ukrajine.

Zdôraznil pritom že Slovensko malo svoj "komfort závislosti" na ruskej rope riešiť už v priebehu uplynulých 10-15 rokov a nemôže to urobiť teraz v priebehu niekoľkých týždňov.

Maďarsko odmieta zaradenie na sankčný zoznam EÚ ruského patriarchu Kirilla!

