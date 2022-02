"V priamom prenose vidíme, že separatistom nestačí, že už roky porušujú medzinárodné právo a suverenitu nášho suseda. Stupňujú provokácie a je evidentné, že chcú zabrániť mierovému riešeniu súčasného napätia," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.

Jediný, kto podľa jeho slov môže tento nebezpečný hazard zastaviť, je Ruská federácia. "Očakávam, že ruská strana zasiahne, o to viac, že sama stále signalizuje ochotu hľadať riešenie za rokovacím stolom. Preto je dôležité, že sa pripravuje stretnutie ministrov zahraničných vecí Ruska a USA a naďalej prebieha dialóg. Provokácie na Donbase sa však musia okamžite skončiť," dodal.

Korčok vyjadril znepokojenie zo zhoršujúcej sa situácie v Donbase aj vo svojom skoršom sobotňajšom príspevku na Twitteri. Vyslovil sa v ňom za okamžitú deeskaláciu a taktiež apeloval na Rusko, aby v tomto smere využilo svoj vplyv v separatistických republikách na východe Ukrajiny.

I am seriously worried by increasingly deteriorated security situation in eastern 🇺🇦.Full support for call of @RauZbigniew & @HelgaSchmid_SG to de-escalate immediately.

I appeal to 🇷🇺 to use its influence over the self-proclaimed republics for restraint as called for by 🇩🇪&🇨🇵 FM