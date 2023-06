Nvotová uviedla, že by sa chcela venovať téme menšín, Rómom aj kultúre, pretože má za sebou niekoľko projektov v týchto oblastiach. „Dnešným dňom sa opäť môj život otočil naruby, ako už mnohokrát. Dúfam, že tentoraz to bude zmena užitočná pre nás všetkých, ktorí tu žijeme a veríme v lepšie Slovensko. Z pohľadu umelca hrám vabank. Možno o pár mesiacov po mne ani pes neštekne. Z pohľadu občana či matky, ktorá chce pre svojho syna lepšiu krajinu, však robím jedinú možnú správnu vec,“ vyjadrila sa Nvotová. Demokrati sú podľa nej stranou, v ktorej sa stretli pre ňu voliteľní ľudia. Ocenila expremiéra Eduarda Hegera a exministra obrany Jaroslava Naďa za ich postoje po začiatku invázie na Ukrajinu.

Nvotová ako umelkyňa vidí svoje miesto v politike, chce pomôcť strane v kampani. „V prvej línii v hybridnej vojne, vo vojne hodnôt a cti treba mať komunikačný kanál, ktorý má patričnú verbálnu výbavu, dar pera, jasný postoj a malú štipku zdravého exhibicionizmu, aby si ľudia všimli a počuli, že na tej druhej strane – na strane pravdy, lásky, solidarity – tiež niekto stojí,“ uviedla hudobníčka. Tvrdí, že umelci majú miesto v politike. Heger zas priblížil, že si na Nvotovej cení jej odvahu a vytrvalosť v boji za ochranu demokracie a spravodlivosti na Slovensku.

VIDEO: Dorota Nvotová vstupuje k Demokratom. Uviedla aj dôvody, prečo sa rozhodla vstúpiť do politiky:

Politológa Radoslava Štefančíka v hodnotení pre reláciu týždenníka PLUS 7 DNÍ prekvapila správa, že Demokrati ponúkli miesto na svojej kandidátke práve Nvotovej, keďže predtým nebola politicky aktívna a vôbec sa neangažovala v politike. „Bolo zvláštne, že strana, ktorá mala toho času ambície zamiešať kartami, dáva priestor pani Nvotovej. Nepripadá mi to ako víťazný postup,” konštatoval Štefančík. Podľa slov odborníka Heger nejde dobrou cestou. Štefančík tiež poznamenal, že Nvotová možno nahradí škandalóznu poslankyňu Romanu Tabák.

„Bola to prekvapivá záležitosť. Nemyslím si, že by práve ona mala Demokratom nejako pomôcť,” doplnil politológ Tomáš Koziak. „Po prvé absentuje u nej akékoľvek politická skúsenosť. Po druhé vieme, že je v istých záležitostiach svojrázna a dosť prostoreká, takže Demokratom to môže priniesť aj istú formu problémov,” vysvetľoval ďalej s tým, že si nemyslí, že by Nvotová mala byť tá, ktorá Demokratom pomôže dostať sa cez 5 percent.

„Pripomína to nábor Lucie Ďuriš Nichosonovej s prakticky neexistujúcou politickou stranou. Je nepopierateľné, že Ďuriš Nicholsonová má politickú skúsenosť, ale jej voličský výtlak je určite veľmi podobný Dorote Nvotovej,” povedal Koziak. „Skôr by mal Heger ísť po ľuďoch, ktorí voličský výtlak reálne majú,” radil expremiérovi.

Politológ v tejto súvislosti zdôraznil, že kto chce vstúpiť do politiky, mal by byť aj odborne pripravený. „Človek, ktorý vstupuje do politiky, potrebuje mať nielen názor, ale aj vedomosti. Nvotová sa venovala hudbe a tvorbe filmu, toto je však veľmi málo na to, aby dokázala spravovať spoločnosť,” myslí si Koziak. „Od politika sa žiada nielen poznanie kultúrnej brandže, ale aj navrhovanie riešení. Politik nebude v parlamente len pre kultúru, ale aj celý rad iných záležitostí, a tak musí poznať základy práva, fungovanie politických inštitúcií, základy ekonómie atď. Svoje názory musí aj argumentačne podporiť, toto u Nvotovej zatiaľ nebolo vidieť,” upozornil Koziak.

