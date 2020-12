Reforma súdnictva, ale hlavne plánované zmeny v súdnej mape z dielne ministerstva spravodlivosti na čele s Máriou Kolíkovou (46) vyvolali poriadny rozruch. Zaujímavosťou pritom je, že za „obeť" by malo padnúť aj niekdajšie pôsobisko bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej!

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy by mali byť špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí súdov aj reorganizácia súdov. Podľa Kolíkovej sa tak majú znížiť korupčné väzby v súdnictve. Zmena má nastať aj v Trenčíne. Zrušiť sa má tamojší krajský súd, kde v minulosti pôsobila aj Kolíkovej exkolegyňa Jankovská. Obidve boli v minulosti štátnymi tajomníčkami v rezorte spravodlivosti. Dobré vzťahy však evidentne nemali. „Mala by sa vzdať funkcie štátnej tajomníčky a bojovať o očistu svojho mena mimo výkonu verejnej funkcie, a je to dôležité aj pre navrátenie dôvery v justíciu,"povedala Kolíková ešte v auguste 2019.

Samotná Sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Trenčíne teraz s plánom ministerky nesúhlasí. Pod stanovisko sa podpísalo 30 sudcov tamojšieho súdu. Podľa návrhu by totiž mali sídliť všeobecné odvolacie súdy namiesto ôsmich krajských miest už len v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove. „V prípade, že by napokon predsa len došlo k zrušeniu KS v Trenčíne, považujeme za odôvodnené zriadenie trvalej pobočky či detašovaného pracoviska iného odvolacieho súdu so sídlom v Trenčíne,“ uviedol hovorca Roman Tarabus. Návrh sa nepáči ani sudcom v Bratislave či Košiciach, ktorí sa domnievajú, že výsledkom bude zrušenie funkčných a personálne vybavených súdov.

Slovenská advokátska komora (SAK) síce zmeny víta, poukázala však aj na nedostatky súdnej mapy. „Poukazujeme na jej kabinetnú prípravu, chýbajúcu štúdiu realizovateľnosti a budeme aktívne sledovať jej ďalší vývoj," odkázala hovorkyňa Alexandra Donevová s dôvetkom, že netreba zabudnúť, že zmena sa dotkne každého už prebiehajúceho súdneho konania. „A súdy sú predovšetkým pre ľudí, aby sa mohli reálne domôcť spravodlivosti,"doplnila.

Cieľ, ktorý sa má dosiahnuť novým zámerom, sa dá pritom podľa komory dosiahnuť len poctivou diskusiou. Tú by odporúčal aj niekdajší podpredseda Ústavného súdu Eduard Bárány. „Súdy nie sú ako obvodní lekári, nepotrebujete ich mať za rohom. Pokiaľ občan ako protihodnotu za diaľku dostane kvalitu a rýchlosť súdneho konania. A k nim skutočne môže prispieť špecializácia, potom toto vnímam ako jednu z mála skutočne pozitívnych častí celej reformy súdnictva," uviedol.

Reformu súdnictva už odobril parlament. Čiastkové návrhy sa ešte budú musieť dotiahnuť v zákonoch. Prvý krok však ocenila aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Reformu dôležitých justičných inštitúcií som považovala za jeden z najdôležitejších krokov ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a aj celej vlády," uviedla.