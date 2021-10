Poslanci Národnej rady majú na novembrovej schôdzi voliť komisára pre deti i komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Viere Tomanovej i Zuzane Stavrovskej sa onedlho končí funkčné obdobie!

Navrhovať kandidátov možno do 5. novembra ľudskoprávnemu výboru, vyplýva to z informácií zverejnených na webe NR SR. Podpredseda výboru Peter Pollák (OĽANO) pre TASR uviedol, že zatiaľ nemajú žiadne návrhy. O kandidátoch by mala hovoriť aj pondelková koaličná rada.

Návrhy prídu až tesne pred termínom uzávierky, myslí si Pollák. Hnutie OĽANO tvrdí, že otázka kandidátov je predmetom koaličných rokovaní. "Verejnosť budeme informovať až po spoločnej dohode na nominácii," skonštatovalo hnutie v reakcii. Pollák dodal, že v klube ešte o kandidátoch nehovorili.

Aj Sme rodina deklaruje, že na kandidátoch ešte nie je dohoda a poslanci sa o tom budú rozprávať počas najbližšieho stretnutia poslaneckého klubu. Návrhy na kandidátov môžu podávať len poslanci NR SR. "Chcem sa začať rozprávať aj na túto tému," odpovedala podpredsedníčka Za ľudí Jana Žitňanská na otázku, či sa o kandidátoch budú partneri rozprávať na pondelkovej koaličnej rade. "Predpokladám, že áno, ak sa to stihne," doplnil šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

Od januára platí zmena zákona, ktorá upravila dôvody na odvolávanie komisára pre deti a komisára pre zdravotne postihnutých. Národná rada môže odvolať komisára aj vtedy, ak "koná spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti alebo nestrannosti pri výkone funkcie." Nová legislatíva tiež stanovuje prísnejšie podmienky preukazovania bezúhonnosti kandidátov.

Komisárka pre deti a exministerka práce za Smer-SD Viera Tomanová Zdroj: Archív

Komisári pre deti a pre zdravotne postihnutých majú chrániť ich práva na súdoch, úradoch, ale aj v súkromných firmách. Človek, ktorý bude zastávať túto funkciu, má mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, byť bezúhonný a akceptovaný reprezentatívnymi organizáciami.

Onedlho sa bude končiť funkčné obdobie historicky prvým komisárkam. Komisárkou pre deti je exministerka práce za Smer-SD Viera Tomanová, komisárkou pre zdravotne postihnutých je Zuzana Stavrovská. Funkcií sa ujali v decembri 2015 na šesťročné obdobie.

