Vo vládnej koalícii to opäť vrie! Lídri koaličných strán na seba útočia už niekoľko týždňov a vzájomné ostré odkazy si väčšinou posielajú cez médiá. Nová politická kríza sa tradične naštartovala z nezhôd šéfa OĽaNO Igora Matoviča (49) a lídra SaS Richarda Sulíka (54).

Prvý problém nastal pri rokovaniach o rodinnom balíčku z dielne ministra financií. Zvýšenie dávok chce Matovič financovať okrem iného zavedením novej dane pre veľké firmy či zdanením mimoriadneho zisku z ruskej ropy. Pre Sulíkovu stranu je však zvýšenie dane červenou čiarou. Návrh preto nepodporila, za čo od Matoviča dostala prezývku „protirodinnej“ strany.

Hoci SaS opakovane tvrdí, že bude vetovať akékoľvek zvyšovanie dane, šéf OĽaNO v tejto téme pokračuje. Tentoraz chce do štátneho rozpočtu vyberať z predaja alkoholu, tabaku či hazardu. Podľa ministra financií by to umožnilo navýšenie platov učiteľov, navyše by to zbavilo rezort problémov so zostavením rozpočtu na budúci rok. Sulík si myslí, že ak Matovič nevie zostaviť štátny rozpočet bez navýšenia dane, je to znak neschopnosti a mal by sa „zamyslieť nad zmenou roboty“.

Do konfliktu so šéfom OĽaNO sa pridal aj minister školstva Branislav Gröhling (48). Presádza vyššie platy učiteľom, avšak narazil na odpor ministra financií, ktorý návrh Gröhlinga odmietol a na vládu predložil vlastný. Ďalší problém s financmajstrom má minister dopravy Andrej Doležal (41). Matoviča žiadal o dofinancovanie Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorej tento rok chýba 24 miliónov eur. Minister financií dofinancovanie odmietol, namiesto toho verejne kritizoval ministra dopravy a nominanta Sme rodina.

