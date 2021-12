Azda len málokto si nevšimol výraznú zmenu komunikácie premiéra Eduarda Hegera v posledných týždňoch. To, čo mu bolo často vyčítané a obhajované jeho umiernenou povahou, je odrazu preč. Predseda vlády sa správa razantnejšie a v sporoch neváha dvihnúť hlas. Týka sa to nielen komunikácie v médiách, ale aj sporov vo vládnej koalícii. Heger dlhodobo trvá na svojom postoji k povinnému očkovaniu a to napriek výhradám Sme rodina.

Premiérovi prekáža problematická komunikácia koaličných partnerov, čo priznal aj vo víkendovej relácii TA3 V politike: „Ako premiér proti takejto komunikácii pritvrdzujem," uviedol. Paradoxne, v tej iste relácii Hegerove kroky skritizovala prezidentka Zuzana Čaputová (48). Uviedla, že predsedu vlády vraj oslabujú jeho koaliční partneri, a to pri nesmierne ťažkom boji s covidom: „Potrebujeme silnejšie líderstvo, pretože sme v kríze. Táto vláda má problémy a ani sa tým netají," opísala svoj názor.

To, že sa Heger po vlne kritiky vydal na inú cestu, si všimla aj známa odborníčka na marketing Simona Bubánová. Myslí si, že sú za tým vyhrotené emócie a zmenu si vyžiadala aktuálna situácia a súčasnosť. „Slovensko zažíva krízu nielen pandemickú, ale zároveň krízu hodnôt, takže situácia je veľmi vypätá. A rozumiem tomu, keď niekto dvíha hlas a stáva sa ostrejším," uviedla pre náš denník. S jej názorom súhlasí aj politológ Tomáš Koziak, ktorý za zmenu štýlu komunikácie Hegera taktiež pochválil. „Je to trošku vidieť, že je to iný Heger. A verejnosť to v tejto chvíli očakávala. Trošku rozhodnejšieho človeka na poste predsedu vlády. Je to dobré v každom prípade," hodnotí Koziak.

Je viac než isté, že Hegera k razantnému správaniu donútila nepriaznivá situácia. Tretia vlna pandémie zaťažuje nemocnice, ceny energií a potravín stúpajú najrýchlejším tempom za posledné roky a presadzovanie reforiem brzdí jeden z koaličných partnerov. Nervy by pri tomto praskli už zrejme každému, no odborníci si nemyslia, že za novou komunikáciou premiéra sú iba emócie. Bubánová pripomína, že každá situácia núti človeka prispôsobovať sa a v prípade predsedu vlády flexibilita môže byť veľmi užitočná. „Myslím si, že zmena štýlu komunikácie bude mať určité výhody. Ako dokáže presadzovať alebo nepresadzovať svoje témy, myšlienky a nariadenia. Či to bude v koalícii populárne, to je otázne," poznamenala pre náš denník.

Politológ Koziak upozorňuje, že po zmene správania premiéra vyzývala už prezidentka a silnejšieho lídra si dlhodobo žiada aj verejnosť: „Určite v tejto súvislosti zmena postupne nastáva a toto je jeden z dôležitých príznakov, že vláda začína byť trošku aktívnejšia. V tejto situácii je to potrebné. Potrebujeme premiéra, ktorého bude počuť, ktorého bude vidieť, ktorý bude jednoznačne komunikovať to, čo treba," hovorí.

