V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH to bude napínavé: Súboj o post primátora Bratislavy je veľmi TESNÝ

Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo a Marek Hattas, ktorý vedie mesto Nitra, by v októbri vyhrali komunálne voľby a zostali by na svojich primátorských stoličkách krajských miest aj v ďalšom volebnom období. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.