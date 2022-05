Návrh výstavby nájomných bytov je v druhom čítaní. Na minulotýždňovej schôdzi však hlasovanie o ňom presunuli. „Myslím si, že už je načase aby sa veci pohli a naša trpezlivosť je na konci," reagoval Kollár nahnevane v relácii Rádia Expres. „Máme tu rakúskeho investora, ktorý má vo Viedni 250-tisíc nájomných bytov a prináša pol miliardy vlastných peňazí. My nechceme na byty nič od štátu," prekvapil svojím vyhlásením. Reči o zaťažovaní štátneho rozpočtu označil za klamstvo. „Kompletne to budú stavať investori," dodal s tým, že ak schválenie podpory nájomných bytov neprejde, viac sa nebude v koalícii cítiť komfortne. „Máme to v programovom vyhlásení vlády i v koaličnej dohode. Ak mi to kolegovia neodsúhlasia, rovnako prestanem byť súčinný pri témach, ktoré chcú presadiť oni," uzavrel.

Aj predseda klubu Sme rodina Peter Pčolinský vníma odsúvanie schválenia podpory nájomných bytov ako umelé naťahovanie: „Vždy ich to zaujíma len tesne pred hlasovaním." Návrh podľa neho blokuje klub OĽaNO, dôvodom má byť všeobecný balast. Predseda klubu OĽaNO Michal Šipoš priblížil, že pri zákone je viacero vecí, s ktorými majú problém. Pripustil, že sa rokuje aj o dosahu návrhu zákona o podpore štátneho nájomného bývania na štátny rozpočet. Aj minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič uviedol, že návrh nie je dobre pripravený: „Budeme diskutovať, sme dohodnutí so Štefanom Holým aj so Sme rodina, že budúci týždeň dáme tomu viac času."

Podľa názoru Radovana Ďuranu, analytika z inštitútu INESS, má koncept výstavby nájomných bytov viacero problémov. „Nie som fanúšikom konceptu štátom organizovanej masívnej výstavby bytov. Výstavbu bytov na Slovensku brzdí predovšetkým zdĺhavé povoľovacie konanie, prísne územné plány či nevysporiadané vlastníctvo," uviedol Ďurana s tým, že práve tieto faktory predražujú výstavbu vo všeobecnosti. A budú spôsobovať komplikácie aj pri nájomných bytoch. „Rôzne formy zvýhodnení tejto výstavby budú kriviť prostredie a môžu mať negatívny vplyv na rozsah a ceny bytov v štandardnej výstavbe. Tohto by som sa obával viac, ako toho, či investori nájdu dosť zdrojov," zamýšľa sa analytik. „Výnos z nájomného, ktorý by mala garantovať štátna inštitúcia by kapitál prilákali," dodal.

K problematike sa vyjadril aj finančný expert Ján Müller, ktorý sa podľa vlastných slov tiež neradí medzi fanúšikov myšlienky financovania výstavby nájomných bytov štátom. „Nesmieme negatívne narúšať trh, no pokiaľ strana Sme rodina dokáže nájsť financie zo súkromného sektora, potom v tom nevidím zásadný problém," konštatoval. Jedným dychom však expert upozorňuje, že vláda by sa mala oveľa viac sústrediť na čerpanie financií z Plánu obnovy.

„Dnes čelíme najväčšej globálnej inflácii od roku 1981 a každé jedno euro, ktoré z EÚ na Slovensko príde, nám významne pomôže," podotýka s upozornením na fakt, že práve z Plánu obnovy môže Slovenská republika získať miliardy eur. Podľa Müllera starý kontinent čelí posledné dva roky priam „dokonalej búrke" a podobnú situáciu nezažili už celé generácie. „Pandémia podobná covidu nebola v Európe 100 rokov, vojna 80 rokov a inflácia, akú zažívame dnes, tu nebola 40 rokov," uviedol s tým, že dnes by malo byť absolútnou prioritou zvyšovanie príjmov na všetkých úrovniach. „Máme možnosť získať obrovské finančné prostriedky z Plánu obnovy a tak si nie som istý, či by mala byť našou prioritou práve výstavba nájomného bývania," uzavrel.