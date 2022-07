Dohodli sa, že sa nedohodnú... Aj takto by sal komentovať výsledok víkendových rokovaní medzi premiérom Eduardom Hegerom (46) a lídrom liberálov Richardom Sulíkom (54). Voľnú ruku svojim partnerom zatiaľ necháva líder Sme rodina Boris Kollár (56), no aj jemu začína situácia pomaly liezť na nervy.

SaS aj OĽaNO sú podľa medializovaných informácií ešte stále pripravené rokovať. Ďalší koaličný líder Boris Kollár do konfliktu vstupovať nechce. "Podobnú situáciu sme zachraňovali pred rokom, kedy musel odstúpiť Matovič a my sme urobili maximum preto, aby sme vládu udržali. Teraz keď prestala chodiť SaS na koaličné rady, vyvolal som stretnutie medzi ním a premiérom. Vec sme urovnali, Sulík vyhlásil, že na koaličné rady chodiť bude a v stredu už to neplatilo," vysvetľuje šéf Sme rodina Boris Kollár.

"Je mi veľmi ľúto, že partneri takýmto spôsobom hazardujú s vôľou a dôverou občanov. Je predsa strašne veľa vecí, ktoré ešte musíme splniť a to môžeme urobiť len vtedy, keď to spolu potiahneme až dokonca," tvrdí Kollár.

Šéf parlamentu dodáva, že pre neho je absolútnou prioritou, aby sa dovládlo v štvorkoalícií. "Riešia sa tu osobné animozity, miesto toho, čo by sa riešiť malo - ako ľuďom pomôcť," povedal s dôvetkom, že obom aktérom sporov odporúča rokovať a robiť kompromisy. "Mali by si uvedomiť, čo ľuďom sľúbili" dodal. "Stále majú čas sa dohodnúť a veci si vyrokovať, osobne ešte flintu do žita nehádžem," zdôrazňuje s tým, že očakáva, že v septembri zasadne riadna schôdza parlamentu a budú prechádzať zákony. "V prípade, že prechádzať nebudú, budeme musieť zaujať stanovisko k novej situácií".

Následne však Kollár poriadne pritvrdil a prezradil, ako bude postupovať ak SaS koalíciu opustí a vláda sa ocitne v situácií, kedy nebude schopná prímať dôležité zákony.

Politológ Radoslav Štefančík je presvedčený, že strany by si navzájom nemali klásť ultimáta. "Ak si ich politici dávajú k dohode prísť nemôže," skonštatoval, pričom si neodpustil štipľavú poznámku, že ideálny by bol odchod Matoviča aj Sulíka. "A nielen z vlády, ale z politiky. Ale to je skôr v rovine sci-fi."

Politológ Radoslav Štefančík Zdroj: Archív NMH, Peter Brenkus

Ani politológ Grigorij Mesežnikov nemá jasnú predstavu, o čom by v tejto situácií mohľi OĽaNO a SaS ďalej rokovať. "Neviem, osobne očakávam odchod SaS z vládnej koalície a netuším o čom by ešte mohli rokovať," zamyslel sa odborník s tým, že oba politické subjekty jasne vymedzili svoje pozície.

Nakoniec sa však predsa len pokúsil odhadnúť čo by mohlo byť predmetom ďalších. "Ak by som mal špekulovať, potom napríklad môžu rokovať o tom, čo bude po odchode SaS z vlády. A dohadovať sa na nejakej ad hoc podpore pri niektorých návrhoch zákonov. Toto je však naozaj iba moja úvaha," uzatvára politológ so slovami, že v princípe je každé rokovanie dobré. "Minimálne obrúsia hrany v komunikácií a možno sa budú sa menej hádať."

Prečítajte si tiež: