Asi málokto by čakal, že o matkách Kollárových detí hovorí veľmi milo. A to napriek tomu, čoho bola svedkom pri „bradatom” incidente jej syna s Barborou Richterovou (34). Pani Gogová si v rozhovore pre Plus 7 DNÍ zaspomínala, že Kollár bol svojský už ako dieťa. Predseda parlamentu vraj občas dostal „výchovnú" varechou. Jedna z nich sa aj zlomila a politik ju má dodnes zavesenú vo svojej izbe. „Keď sa učil písať, mal šesť a pol roka, tak napísal: Mama, ja sa nikdy neožením,“ zaspomínala si mnohonásobná babička.

O to viac pani Gogovú prekvapuje, že partnerky jej syna si myslia, že v jeho životnom štýle nastane radikálny obrat: „Ja sa divím tým ženám. Potom, čo im urobí, stále ho chcú. Vy by ste ho chceli? Všetky veria, že sa zmení. No on sa nezmení.“ Mnohonásobná babička zároveň vysvetlila, že Kollárovo správanie by nezmenilo ani to, keby mu dohovorila: „Čím viac by som tlačila, tým viac si bude robiť po svojom.“ Napriek tomu si Kollára, ako aj druhého svojho syna nevie pani Gogová vynachváliť: „Krásne sa o mňa starajú.“

Pochvalné slová však nerozdáva len pre šéfa parlamentu, ale aj jeho partnerky: „Je ťažké so všetkými tými ženami vyjsť, ale sú to slušné a krásne baby. Mňa mrzí, že sa o nich hovorí ako o zlatokopkách. Sú to všetko študované ženy.“ S vnúčatami sa pani Gogová stretáva tak, ako ju mamičky vnúčat požiadajú. Naposledy bola napríklad s Markusom, Esterkou a so Saškou: „Veľmi často som v kontakte s Natáliou a malým Alexom. Všetci sú rozkošní.“

Reč prišla aj na Richterovú, ktorá má teraz s Kollárom verejné slovné prestrelky. Pani Gogová bola dokonca svedkom incidentu, ktorý sa odohral pred 12 rokmi a lietali pri ňom facky. „Mala na rukách malé chlapča a ona ho šmarila,“ povedala babička s tým, že videla, ako jej syn zachytil vnuka. Následne bola svedkom aj fackania, ktorému vraj predchádzalo „nepríčetné" správanie Richterovej, ktorú vraj bolo treba spacifikovať. Nedávno sa pani Gogová snažila s Richterovou telefonicky spojiť, no tá jej vraj poslala spŕšku hrozných nadávok: „S Barborkou ma to mrzí. Taká krásna žena a toľko nadávok a zloby z tých krásnych úst. Škoda ženy.“

V galérii nájdete zaujímavé snímky Borisa Kollára s mamou, ako aj jednej z jeho expartneriek s babkou svojich detí, a tiež predsedu parlamentu so samotnou Barborou Richterovou.