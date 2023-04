Najznámejší slovenský multiotecko aktuálne rieši napäté vzťahy vo svojej mnohopočetnej rodine, ktoré vyvrcholili pred Veľkou nocou šokujúcim prepieraním špinavej bielizne. Lavínu spustila jedna z matiek Kollárových detí – Barbora Richterová (34), ktorá politika obvinila, že sa o svoje deti nestará. Vo viacerých statusoch na sociálnej sieti ho verejne očiernila a nešetrila pritom ani najstaršie dcéry Kollára, ktoré sa svojho otca zastali. Imidž muža, ktorý dokonale zvláda starostlivosť o svoju veľkú rodinu a matky jeho detí žijú v luxuse, tak Richterová značne naštrbila.

Politik je odvtedy ticho a tému ostrej vojny vo svojej rodine odmietol komentovať aj v relácii Na hrane. „Pri všetkej úcte, k tomuto sa nebudem vyjadrovať a nie je to od vás korektné. Ani pána Sulíka sa nepýtate na súkromné záležitosti,“ reagoval Kollár na otázku moderátorky Jany Krescanko Dibákovej (39). „Čo sa týka mojej rodiny, je to moja súkromná záležitosť. Nezapojil som sa do toho a ani sa nebudem k tomu vyjadrovať, poďme k politike,“ snažil sa vyhnúť odpovedi. Predseda parlamentu následne moderátorku viackrát vyzval, aby nepokračovala v tejto téme.

„Čo poviete ľuďom, ktorí vám budú vyčítať, že sa nestaráte o svoje deti?“ pýtala sa ho Krescanko Dibáková. Tieto slová Kollára poriadne podráždili. „Ja sa starám nadštandardne o všetky moje deti, a to bez rozdielu,“ vyhlásil. Pripomenul, že aj v uverejnených článkoch sa písalo o tom, že platí dieťaťu školu za 2 000 eur, opatrovateľku, auto, dom aj chatu. „To je nestaranie sa o svoje deti?“ kontroval Kollár moderátorke. „Pri všetkej úcte, ani vy sa tak nemáte dobre ako moje deti, lebo z tohto platu, čo tu máte, si nemôžete dovoliť to, čo si môžu dovoliť moje deti,“ pritvrdil predseda parlamentu. „O všetky deti sa starám, rovnako ich mám rád. Keď som vo vrcholovej politike, áno, je toho času podstatne menej. To je celé,“ uzavrel.

Moderátorky Krescanko Dibákovej sme sa pýtali, či ju zaskočila reakcia Kollára. „Očakávala som, že na to nebude úplne pokojná reakcia zo strany Borisa Kollára. Na druhej strane, považovala som za dôležité sa to opýtať normálnym a príčetným spôsobom, pretože je ústavný činiteľ, ktorý svoj spôsob života používa aj na marketingové účely,“ povedala pre náš denník Dibáková. „V tomto prípade mi vôbec nešlo o pani Richterovú ani o jeho žiadnu konkrétnu partnerku, ale zaujíma ma, čo povie oponentom a politickým protivníkom, keď mu povedia, že vy sa nestaráte o deti a ako by na to odpovedal,“ vysvetľovala ďalej. CELÉ VYJADRENIE KRESCANKO DIBÁKOVEJ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Na názor o výroku Kollára smerom k Dibákovej sme sa pýtali aj odborníka. „Reakcia Borisa Kollára bola absolútne arogantná. Ako predseda Národnej rady SR mal tri roky na to, aby sa aj ostatní ľudia mali dobre a nielen on a jeho deti. Pokiaľ tomu nejako výrazne neprispel a dokonca si z toho robí takéto narážky, tak je skutočne namieste otázka, či takýto človek patrí do politiky,“ hovorí politológ Radoslav Štefančík.

Odborník si však nemyslí, že by „kauza Richterová“ mohla výraznejšie naštrbiť imidž Kollára či ovplyvniť voličské správanie sympatizantov Sme rodiny. „Boris Kollár určite vytiahne nejaké typické populistické témy. Voliči nebudú počúvať na to, že jedna z jeho konkubín sa má zle,“ myslí si Štefančík. „Skôr sa mi to zdá ako nejaká urazená osoba, ktorej Kollár nevenuje dostatočnú pozornosť,“ povedal na adresu Richterovej. „Baby, ktoré sa dajú nahovoriť, aby ich Boris Kollár oplodnil, sa majú skutočne dobre. Jeho deti sa môžu mať tiež fakt dobre, a deti učiteľov a zdravotníkov môžu len ticho závidieť,“ hovorí Štefančík.

Ako je známe, Richterová od Kollára žiada vyššie výživné. Pritom otvorene prezradila, že dostáva 1 500 eur na každé dieťa, mesačne má tak k dispozícii zhruba 3 000 eur. Údajne iba Andrea Heringhová dostáva viac, a to sumu 4 000 eur. Richterová však požaduje od Kollára zvýšiť výživné na syna Artura na 3 500 eur, na Aarona si zas pýta 2 500 eur. Odôvodnila to tým, že na staršieho syna má oveľa vyššie náklady.