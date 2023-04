Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (56) sa doteraz oficiálne priznal k dvanástim deťom, no ich počet bude čoskoro opäť vyšší. Matkou ďalšieho potomka by podľa už verejných informácií mala byť jeho aktuálna favoritka Laura Vizváryová (28).S blondínou, ktorá sa svojho času snažila uspieť v slovenskej verzii speváckej šou X Factor, ho týždenník PLUS 7 DNÍ neraz pristihol na viedenskom letisku, keď sa vracali zo spoločnej dovolenky v Dubaji. O tom, že je podnikateľka s módou tehotná a otcom má byť Boris Kollár, sa šušká niekoľko mesiacov.



Kollár najprv Lauru zapieral, ale po dvoch rokoch je všetko inak. Zo „známej“, ako Kollár Vizváryovú nazval, sa stane matka jeho ďalšieho dieťaťa. Reportér PLUS 7 DNÍ ju stretol pred jej obchodom s oblečením na Laurinskej ulici v Bratislave, kde fotila na modelke kúsky z novej módnej kolekcie. Blondína mala na sebe pohodlné čierne nohavice, tričko i čierny sveter, pod ktorým sa črtalo väčšie bruško. Vyzeralo to, že je už v pokročilom štádiu tehotenstva. Graviditu už v ostatných dňoch potvrdila aj samotná Laura, ktorá zverejnila na sociálnej sieti fotky s bruškom.



Naposledy do Kollárovej mnohopočetnej rodiny pribudol syn Aaron, ktorého vlani v júli porodila Barbora Richterová (33). Tá sa však krátko po pôrode začala sťažovať, že na najmladšieho potomka si otec čas veľmi nenašiel. Nakoniec vlani v novembri neudržala emócie. „S pánom predsedom nie sme v kontakte dlhší čas. Jeho súkromný život ma nezaujíma, len mi je to ľúto kvôli našim deťom. Starší syn s ním trávil veľa času a veľmi ťažko to znáša,“ vysvetlila vtedy pre PLUS 7 DNÍ Richterová.

Barbora tvrdila, že za konfliktom nestojí Kollárova nová známosť, ktorú zobral do Dubaja. „Nie, nijaká Laura za tým nie je, pretože, ako sa prednedávnom Boris Kollár vyjadril, ‚takých, ako je Laura, mám ďalších desať.‘ Takže skutočne, ak by som sa mala každou jednou zaoberať, tak od rána do večera nič iné nerobím. Pán je slobodný, vždy bol, takže je to úplne o. k. Strieda sa to takou rýchlosťou, že to človek nevie ani zaznamenať. Však ho všetci poznáme… Nič nové. Jediné, čo z toho vznikne, je dieťa, nič viac,“ vysvetlila verejne Barbora.

Aktuálne sa Richterová opäť vzbúrila a Kollára chce ťahať po súdoch pre vyššie výživné. On sa zatiaľ vybral na dovolenku do Dubaja. Tam najprv zobral matku svojich dvoch detí Andreu Heringhovú, ktorá zverejnila záber priamo z Emirátov, na ktorom hrá Kollár stolný tenis so svojím synom Boriskom. Ako sa však cez víkend ukázalo, Heringhová nie je jediná žena, ktorá predsedovi Sme rodina robí v zahraničí spoločnosť. Podľa aktuálnych záberov je totiž zjavné, že v Dubaji je aj už spomínaná Laura Vizváryová.

Na jednom zábere sa dokonca prechádza po promenáde, a muž kráčajúci pred ňou nápadne prpipomína Borisa Kollára, a to najmä červeným náramkom na ľavej ruke, ktorý predseda NR SR nosí. Na otázku, či sú v Dubaji všetci traja spolu, sme sa opýtali tak Kollára, ako aj Heringhovej. Tá nám napokon odpovedala.

