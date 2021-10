Ak reforma nemocníc získa podporu regiónov, hnutie Sme rodina by za ňu zahlasovalo. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár.

Šéf parlamentu nie je spokojný ani s novou verziou návrhu súdnej mapy. Pri reforme národných parkov sa podľa jeho slov blížia ku kompromisu. Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini vyhlásil, že spor o reformy ukazuje amaterizmus tejto vlády. Zdravotníctvo si podľa neho vyžaduje zmeny do budúcna, ale musia sa pripravovať s tými, ktorých sa to týka.

"Uvedomujeme si, že reformy sú potrebné a chceme ich urobiť," povedal Kollár. Nemôže sa ale podľa neho robiť "reforma pre reformu" a nesmú sa likvidovať regióny. "Ak dostanú zelenú od regiónov, zahlasujeme za to," uviedol. Kollár tvrdí, že nemocnice v regiónoch sú v zisku. Kritizuje, že ľudia z ministerstva neboli v regiónoch a škrtajú "od stola". Tvrdenia ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) o tom, že nemocnice sa nezrušia, označil za "floskulu". Nemocnice sa podľa neho de facto zrušia, lebo sa z nich stanú "doliečováky".

Pellegrini sa zároveň pýtal, prečo sa nerekonštruujú nemocnice, napríklad v Banskej Bystrici či bratislavskom Ružinove. Kollár si myslí, že štát by mal kúpiť hotovú nemocnicu.

Návrh rozpočtu podľa lídra Hlasu-SD nenasvedčuje tomu, že v zdravotníctve je kríza a hrozí odchod lekárov. Chce preto navrhnúť presun aspoň 500 miliónov eur na zdravotníctvo. Kollár súhlasí, že zdravotníctvu treba zvýšiť rozpočet.

Šéf parlamentu hovorí, že nepotrebujeme rušiť súdy, ale treba im kúpiť novú techniku či získať viac vyšších súdnych úradníkov. Reforma súdnej mapy je podľa Pellegriniho absolútne zle pripravená. Podľa Kollára nie je reálne, aby do 5. novembra prešiel návrh prvým čítaním. Nemá však problém s tým, aby Mária Kolíková ostala ministerkou spravodlivosti. Podľa Pellegriniho sa dlhodobo ukazuje, že Kolíková zlyháva.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) má podporu Kollára. Nemal by podľa neho odstúpiť v súvislosti s kauzou 'covidovej pomoci', vyplatenej schránkovým firmám prostredníctvom orgánov rezortu práce. Pellegrini hovorí, že Krajniak poslancov na parlamentnom výbore pre sociálne veci nepresvedčil, preto by mal čeliť odvolávaniu.

Pri reforme národných parkov by podľa Kollára mohli nájsť kompromis. "Budeme sa rozprávať aj s regiónmi. Musíme to urobiť v úplne inej forme, posunuli sme sa, sú nejaké návrhy kompromisov. Pôjdeme ich odsúhlasiť do regiónov."

Kollár by očakával, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) príde s návrhom na dočasné zrušenie DPH, tak ako to urobila česká vláda. Podporil by to. Pellegrini povedal, že návrh na zníženie DPH jeho poslanci podali a koalícia ho odmietla.

Lengvarský i minister školstva Branislav Gröhling (SaS) by mohli vyvinúť väčšiu aktivitu v boji s pandémiou, myslí si Kollár. Potvrdil tiež, že sa chce dať zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19.