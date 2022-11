Kollár dodal, že v tejto súvislosti už podali trestné oznámenie a polícia vyšetruje, či incident spôsobila nedbanlivosť alebo úmysel. "Je tam trestné oznámenie, polícia to vyšetrí," podčiarkol Kollár. Uvidí sa, či pôjde o priestupok, trestný čin a aký bude ďalší postup. Podľa jeho slov incident spôsobil jeden z poslancov, nechcel však povedať meno ani to, či je z koalície alebo opozície. K problému došlo v miestnosti kultúrneho výboru.

"Polícia musí zistiť, či to bol úmysel, nedbanlivosť, alebo sa len niekto nudil," povedal Kollár. Šokoval informáciou, že ide o poslanca z Národnej rady. Zdroj: Jaroslav Novák

Schôdzu NR SR prerušili vo štvrtok (27. 10.) pre technické problémy. Kollár hovoril o závažnom kybernetickom incidente. Neskôr sa ukázalo, že národnú radu vyradili z prevádzky zle prepojené káble.

Šéf parlamentu sa vyjadril aj ku kritike strany SaS, podľa ktorej sa rokovanie parlamentu malo začať už dnes. "Sú veľmi aktívni, strašne radi by chceli rokovať. Asi preto chceli čím skôr spustiť Národnú radu, aby ju mohli znova zablokovať, tak ako sa to stalo už dvakrát," začal Kollár. "Pani Zemanová nás náhli do toho, aby znova mohla ďalšie hlasovanie vyblokovať, a aby znovu bol parlament odstavený," kritizoval Kollár. ĎALŠIE OSTRÉ SLOVÁ ZEMANOVEJ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!