Na sociálnych sieťach koluje video, ktoré zachytáva súkromnú konverzáciu známeho športového komentátora Marcela Merčiaka. Používa v ňom aj vulgarizmy, dôvodom je komentovanie Zimných olympijských hier v Pekingu. "Prečo ste ma tak zarezali do p..i. Prečo ste ma tak zarezali, keď vidíte, že je tam 13.00 do p..e a necháte ma k......u povedať," nadával Merčiak.

Moderátor sa v nahrávke sťažoval na komunikáciu s kolegami v Bratislave a zjavne mu nebolo vyhovené podľa jeho vôle. "Krista Boha vám do p..e. Už som naozaj nasratý do p..e. Skončí vstup, osemkrát sa niečo pýtam, do p..e a vy mi neviete povedať k...a ani mäkké f," pokračoval v nahrávke.

Hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová uviedla, že išlo o súkromnú konverzáciu zamestnancov, ktorá sa neobjavila v televíznom vysielaní RTVS. „RTVS však veľmi mrzí, že nedorozumenia zapríčinené vysokým pracovným nasadením, v náročných a vypätých podmienkach, viedli k vyostrenému konfliktu a zverejneniu nahrávky,“ vysvetľovala Pivarčiová. Tvrdí, že štandardne sú konflikty na pracovisku riešené interne a televíziu mrzí, že niekto sa situáciu rozhodol riešiť zverejnením konverzácie na internete. „A tým uškodiť kolegovi a zároveň aj RTVS. Vzniknutú situáciu, ako aj samotnú komunikáciu medzi zamestnancami budeme riešiť interne,“ dodala hovorkyňa.

Na incident stihol zareagovať už aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na svojej neoficiálnej stránke na sociálnej sieti. "Aspoň vieme, že aj Merčiak je len človek," napísal politik na sociálnej sieti s tým, že aj tým najväčším "hejterom" v súkromnej komunikácii zrejme praskli nervy.