Neuhradené faktúry za státisíce eur. Jedlo, pitie aj apartmány pre kamarátov Richarda Sulíka. Dosluhujúci minister hospodárstva Karel Hirman našiel po šéfovi liberálov nezaplatené účty a rôzne pohľadávky na rezorte hospodárstva v objeme milión eur. K tomu všetkému šéf Smeru-SSD Robert Fico v pondelok zverejnil uniknuté video o škandalóznom odhalení správania bývalého ministra hospodárstva Sulíka počas podujatia EXPO v Dubaji. Šéf liberálov v ňom vyzýva partiu hostí, aby zadarmo „vypili bar“ v slovenskom pavilóne. V záberoch sa mihnú aj nemeckí milionári Geissovci, vtedajšia šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS), ale aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Sulík na obsah uniknutého videa reagoval v utorok na tlačovej konferencii. Išlo podľa jeho slov o oslavu úspešného priebehu EXPO Dubaj v záverečný deň po zatvorení brán výstavy. Na oslave sa zúčastnilo približne 30 hostesiek a členov realizačného tímu po 182 dňoch výstavy. „Všetkých som pozval na drink,“ dodal Sulík.

Výzva na „vypitie baru“ podľa Sulíka súvisí s reštrikciami pri dovoze a vývoze alkoholu do Spojených arabských emirátov, pričom nemalo ísť o veľké množstvo liehovín. „Moja veta, že všetko sa musí vypiť, súvisí práve s tým, že doviezť alebo vyviezť alkohol z Dubaja je prakticky nemožné. Boli tam nejaké zásoby, tak tieto sa vypili,“ ozrejmil Sulík. Účasť rodiny Geissovcov na oslave odôvodnil tým, že práve išli okolo. Na otázku, prečo figurovala medzi členkami realizačného tímu aj Bittó Cigániková, Sulík reagoval slovami, že ide o poslankyňu Národnej rady a že tam bolo aj viacero iných poslancov.

VIDEO: Richard Sulík reaguje na UNIKNUTÉ VIDEO z Dubaja a na výrok o "vypití baru". Obvinenia ODMIETA:

O stanovisko k uniknutému videu z EXPO Dubaj sme poprosili aj samotného Borisa Kollára. „Na spomínanú akciu som bol pozvaný, pretože som bol práve v tom čase v Dubaji ako súkromná osoba. To znamená, že letenku aj ubytovanie som si platil sám. Je o mne známe, že som abstinent – a na konkrétnej akcii som vypil dve kávy,“ hovorí v úvode šéf Sme rodina. „Podľa mojich informácií patrí spomínaný bar Karolovi Szászovi. Alkohol a jedlo, ktoré tam boli, patrili súkromnej firme,“ ozrejmil ďalej Kollár. Reakciu Kollára na Sulíkov výrok o "vypití baru" si prečítajte v našej galérii!

„To, že si z výstavy EXPO Dubaj urobil Sulík cestovku a lietali tam jeho kamoši, je jeho problém a nesie si za to politickú zodpovednosť. Ale to, že povedal ‚vypite bar‘, bolo aj z iniciatívy majiteľa baru, že vypite a zjedzte to, lebo to inak vyhodíme,“ podčiarkol predseda parlamentu.

Kauza nenechala chladnými ani poslancov parlamentu, ktorí medzitým schválili procedurálny návrh predsedu Národnej rady Kollára, že Najvyšší kontrolný úrad SR má bezodkladne vykonať kontrolu hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami Slovenska na spomínanej svetovej výstave. Pôvodne návrh predložil poslanec Igor Matovič (OĽaNO), no Kollár o ňom nemohol dať hlasovať, preto ho predložil on sám. Podľa Matoviča totiž existuje podozrenie z plytvania prostriedkov a nevydokladovania výdavkov.

Správanie Sulíka na podujatí v Dubaji ostro kritizuje aj opozičný Smer-SSD, ktorý spomínané video zverejnil na sociálnej sieti. „Nový minister hospodárstva nemusí ani rozmýšľať, čím začať. Ak nechce byť nová vláda podozrivá, že jej úlohou je prikryť všetky zlodejstvá odchádzajúcej Matovičovej vládnej koalície, musí začať Sulíkom a jeho podarenou stranou SaS. Sulík nie nadarmo politicky vydieral prezidentku a presadzoval svojho nominanta na post ministra hospodárstva. Vedel, čo napáchal, a nechcel, aby sa mu nový minister pozeral na prsty,“ tvrdí v stanovisku Smer-SSD.

VIDEO: Robert Fico ku kauze Expo Sulíka: Prečo sa môže dcérenka ministra hospodárstva vyvážať do zahraničia? To je trápne!

Na uniknutom videu si zgustol aj šéf OĽaNO Igor Matovič. „SULÍKOVA ŽÚRKA V DUBAJI za štátne, t. j. za naše spoločné. Keď som pred rokom hovoril, že si ‚Profi Povaľač Protikorupčných Vlád‘ chodí robiť s vládnym špeciálom do Dubaja ‚ožranecké žúrky‘ (a nielen ‚ožranecké‘), ako vždy mi skoro nikto neveril… až dnes sa ako vždy opäť ukazuje, že som vravel len a len pravdu,“ napísal na sociálnej sieti Matovič.

Prípadné nezrovnalosti v účtovníctve súvisiace s výstavou EXPO Dubaj majú podľa Sulíka riešiť účtovníci. Šéf SASKY zdôraznil, že počas výstavy si svoje účty platil. Dôležité podľa exministra je, že rozpočet výstavy bol dodržaný. Napriek tomu, že príprava slovenskej účasti na výstave bola podľa Sulíka pri jeho nástupe do funkcie zanedbaná, podarilo sa v krátkom čase dohodnúť priestory aj exponáty a počas pol roka zorganizovať 550 obchodných stretnutí a 11 podnikateľských misií.

Exminister hospodárstva Richard Sulík odmieta obvinenie z nehospodárneho nakladania s majetkom štátu na svetovej výstave EXPO v Dubaji. Zdroj: PETRA SARTORIS

Na kauzu uniknutého videa z Dubaja zareagoval aj predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. "Problémom Sulíka nie je video z baru, ale rozhajdákané štátne peniaze," skonštatoval expremiér. "Skutočnou kauzou nie je jedno uniknuté video. Problémom je vyše milióna eur zo spoločnej kasy, ktoré jeho rezort nedokáže vydokladovať," myslí si Pellegrini. Celé vyjadrenie Pellegriniho k Sulíkovi si pozrite vo videu:

VIDEO: Pellegrini ku kauze Expo Sulíka: Vládnych politikov opantal papalášizmus.

Stanovisko k vyjadreniam Sulíka poskytol aj dosluhujúci minister hospodárstva Hirman. "Sulíkove vyjadrenia k mojim informáciám z auditu Expo Dubaj, problémom s dodávkou alkoholu, pripevňovaním lustra v pavilóne a Ficovmu videu z jednej zo žúrok, ktoré sám v Dubaji organizoval, ma naozaj rozosmiali," píše v úvode. "Podľa Sulíka na tomto videu je záverečná žúrka pri uzatvorení výstavy, kde sa mal zaslúžene zabaviť aj s personálom, čo na výstave celý čas tvrdo a poctivo makal, navyše za malú odmenu. Pozrite si to video: vidíme tam, ako Sulík víta poslankyňu Sasky Bitto-Cigánikovú a jeho osobných parťákov Geissenovcov! Táto "spoločnosť" sa ako zaslúžila o náš národný stánok na Expo Dubaj??," pýtal sa Hirman.

"Zjavne ich Sulík zobral na záverečnú pitku, aby mu "pomohli" s alkoholom, ako sám zdôvodňoval svoju výzvu "zobrať bar útokom" zachytenú na videu. Žiaden oslavujúci personál tam, aspoň ja, nevidím," podotkol tiež Hirman.