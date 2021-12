V parlamente prešla reforma národných parkov. Čo vám najviac na nej prekážalo, že ste boli proti?

- Ja som obehol tie regióny, kde boli veľké výhrady proti tomuto prechodu. My nie sme proti tomu, aby sa parky spravovali pod ministrom životného prostredia. Tu totiž vznikol taký naratív, že keď to neprejde, tak sa budú rúbať lesy v národných parkoch. Ale nikto nerúbe lesy v národnom parku ani teraz, ani po zmene zákona. To, kto a kde sa rúbu lesy, o tom predsa rozhodujú úrady, tie dávajú povolenie, ktorý vlastník lesa, či už súkromný alebo štátny, urobí nejaký výrub. Je tam predsa plán ťažby, do dvoch rokov po vyrúbaní sekcie lesa sa musí vysadiť nový. To nie je o tom, že sme teraz zachránili lesy, lebo sme toto schválili.

Ja som sa však pýtala, čo vám na tom prekáža.

- Že sa nerozprávalo s vlastníkmi, že ich ignorovali. V tomto štáte máme právo na slobodu, to je najdôležitejšie, ale aj na majetok. A predstavte si, že ste vlastníkom poľa alebo máte hektáre lesa a zrazu si ochranár povie, že z tohto územia spraví ochranné pásmo tretieho stupňa, zaberie územie a zakáže tam podnikať. No a nikto sa s vlastníkom nebude baviť, že ako sa on na to pozerá.

A neberie sa to ako vyšší záujem? Ako napríklad pri vyvlastňovaní pri výstavbe diaľnic?

- Áno, vyšší záujem je diaľnica, ale nie stovky alebo tisícky hektárov lesa.

Ochrana prírody nie je u nás vyšší záujem?

- Prepáčte, diaľnica zoberie len určitý úsek územia a dostanete za to zaplatené. A pozor, v prípade, že by ste neboli spokojní so sumou, môžete ísť na súd. A keď súd vám dá päťnásobok, tak štát vám musí vyplatiť päťnásobok. V tomto prípade to tak nie je. Štát nemá alokované peniaze v rozpočte na to, aby vyplácal týchto postihnutých vlastníkov. A to je zásadný rozdiel. Takže buď na to máme peniaze a vyplatíme ich, alebo keď nemáme na to peniaze, tak čo sa tu ideme pechoriť? Tak si predstavte, že ste vlastník pozemku a štát má predkupné právo na základe čoho? Prečo? A vy prídete o pozemok, nemôžete ho predať, nemôžete ho scudziť a váš syn ho dostane až vtedy, keď zomriete, lebo inak sa k tomu dostane štát. Štát to môže vykúpiť, ale aj nemusí. Keď nebude mať peniaze, tak to nevykúpi. Takže tu nebolo zohľadnených veľmi veľa argumentov ľudí z regiónov, to je všetko. Som za ochranu prírody, som proti tomu, aby sa lesy rúbali. A u nás je menší výrub lesa, ako je ročný prírastok, to je prvá vec. A jeden zásadný údaj, už dlhé roky nám stúpa percento zalesnenia územia Slovenska. Tak sa nehrajme na to, že keby sa tento zákon neprijal, tak sa zrúti svet a my by sme vyrúbali národný park. To je nezmysel, to len používajú ekológovia tieto hnusné naratívy a burcujú ľudí.

Ale táto reforma bola predsa už v programovom vyhlásení vlády.

- Ale tam bolo len napísané, že sa spraví reforma, ale nie akým spôsobom. Ja som za reformu, ale som len chcel, aby sa viac komunikovalo a bolo viac ústupkov k ľuďom, ktorí v tých regiónoch žijú. Povedzme si pravdu, dnešný ekológ alebo ochranár prírody nevysadili ten les. Dnes sa len stavia do nejakej pozície. To, že tie lesy tu dnes máme, tak to máme od Márie Terézie. Dedili sa od generácie po generáciu, to sú stovky rokov hospodárenia urbárov, pasienkarov. To oni vysadili ten les. Kedysi v Tatrách neboli stromy. To všetko je vysadené umelo týmito ľuďmi a my teraz ideme zasahovať do ich práv? Ale ja sa tu nebudem hádzať o zem. Nešiel som do politiky s tým, že idem preniesť lesy.

Rovnako prešla aj reforma nemocníc, proti ktorej ste tiež tvrdo bojovali. Chodili ste po regiónoch a stretávali ste sa s riaditeľmi nemocníc. Dali ste im sľuby, že budete za nich bojovať. Reforma sa však schválila. Cítite nejakú zodpovednosť, že váš sľub ste nesplnili?

- To nie je len to, že ja som si vypočul názory riaditeľov nemocníc, za mnou prišla aj iniciatíva, kde boli župani, primátori, starostovia, ale aj odborná lekárska verejnosť. A ja som bol jediný, kto bol ochotný ich počúvať. Oni mali nejaké požiadavky a tie kopírovali presne to, čo som sa dozvedel v regiónoch. A povedal som tým ľuďom, že sa za nich postavím. Jediné, čo som žiadal od partnerov v koalícii, bolo, aby ich vypočuli a zapracovali tie požiadavky. A keby sa to stalo, tak by mi v tých regiónoch povedali, že je to v poriadku, že je to vyvážené, že reforma je dobrá a vtedy by sme za to hlasovali. Ale ja nemôžem podraziť ľudí, že niečo sľúbim a potom urobím opak. Moji koaliční partneri vedeli, že v prípade, keď toto nesplnia, tak nebudeme za to hlasovať.

Na snímke je predseda Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sme Rodina Boris Kollár. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Konkrétne čo by ste spravili inak? Čo vám najviac prekáža?

- V týchto časoch ideme rušiť nejaké lôžko, keď každé jedno potrebujeme. Mne aj ľuďom prekáža, že sa budú nejaké nemocnice rušiť.

Ale vláda komunikuje, že lôžka sa rušiť nebudú.

- Viete, to sa povedalo. Vy spravíte bianko šek a na konci dňa bude niečo úplne iné. Raz keď sa povie, že sa bude znižovať počet lôžok, tak sa bude. Niekde sa tie lôžka odpíšu. Keď z plnoformátovej nemocnice spravíte doliečovaciu, tak stále to je nemocnica. Keď vám poviem, že nezrušil som nemocnicu, tak som neklamal. Ale už to nebude nemocnica, do ktorej budete môcť ísť a bude vám tam poskytnutá akútna zdravotná starostlivosť. Už si tam nemôžete dať urobiť operáciu slepého čreva. Ale stále je to nemocnica, nezrušili sme ju. Takže oni chceli len garanciu, tú nedostali.

Na poslednej vláde sa rokovalo aj o protipandemických opatreniach. Zo strany gastro sektora prišli však sťažnosti, že zostali nepovšimnutí a prevádzky musia zostať zatvorené. Dokonca verejnosť útočila aj konkrétne na vašu osobu, že asi Boris Kollár nemá žiadnu reštauráciu, keď dopustil to, aby zostali zatvorené.

- Mám veľmi veľa reštaurácií a mám ich zavreté. Dokonca mi už aj niektoré prevádzky skrachovali, lebo sa to už nedalo utiahnuť. Aj ja rovnako trpím a bojoval som za gastro. A keby sa mi to podarilo vybojovať, tak by sa zasa našiel ďalší chytrák, ktorý by povedal, no jasné, reštaurácie sú otvorené, lebo Kollár má reštaurácie. Nech už idú s týmto všetci do čerta. Osobne si myslím, že gastro sektor je decimovaný. Treba povedať, že máme tu ministra hospodárstva, ktorý má toto v portfóliu, je to jeho zodpovednosť. A na druhej strane ministra zdravotníctva Lengvarského. Toto sú dve ministerstvá, ktoré majú vyvažovať v takýchto situáciách zdravie ekonomické a zdravie ľudí, aby sme to prežili zo zdravotného hľadiska, ale aby sme to prežili aj z toho ekonomického. Toto sú dvaja najkľúčovejší hráči, ktorí by mali nájsť konsenzus.

Ale vy máte pod sebou aj cestovný ruch a toto je aj váš sektor.

- Áno, a preto napríklad, keď bola posledná kríza, keď padla vláda Igora Matoviča, tak každý tam mal nejaké personálne animozity a požiadavky a my sme mali jediné požiadavky smerom k podpore ľudí. Vymohli sme 150 miliónov pre cestovný ruch, aj keď je to sekcia hospodárstva, ale máme to pod sebou. Zároveň dostávali ľudia aj kurzarbeit. No a teraz sa otvorila schéma pre zavreté podniky a tí, ktorí majú stratu tržieb, budú mať navýšené financie.

Vy ste aj osobne prišli na vládu, ak sa nemýlim.

Rozhovor pokračuje na nasledujúcej strane