„Ak Eduard Heger, ktorý bol predsedom vlády, teraz vyzýva na výmenu šéfa SIS, je to do popuku,” hovorí líder hnutia Sme rodina a šéf parlamentu Boris Kollár (57). V relácii Karty na stôl zároveň prezradil, čo si majú voliči v súčasnosti všímať počas rokovania Národnej rady.

Keď prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala úradnícku vládu, začalo sa hovoriť o možnom odchode Michala Aláča z postu šéfa SIS. Na jeho odvolanie vyzýva nadácia Zastavme korupciu, ale už aj niektorí politici.

Na jeho odvolanie nemajú čo vyzývať nadácie. Do absolútneho popuku je, keď sa pridal Eduard Heger, ktorý bol predseda vlády. Mal možnosť kedykoľvek ho vymeniť a nespravil to. Povedzme to tak, že nemal tie gule na to, aby to urobil a teraz spoza bučka vykrikuje. Je to komické.

Premiér Ľudovít Ódor sa chce so šéfom SIS najskôr stretnúť a potom sa vyjadrí. Podľa nadácie je dôvodom na odvolanie vražda pri Teplárni a správa SIS v parlamente.

Ale práve SIS dala správu Národnej kriminálnej agentúre správu, kto pri Teplárni vraždil. Tam si SIS splnila svoju prácu veľmi dobre. Čo sa týka samotnej výmeny, je to v kompetencii nového premiéra, on si musí zvážiť všetky konzekvencie, ktoré z toho vyplývajú. Keď sa rozhodne pána Aláča odvolať, budem to len rešpektovať.

Ale nejaký postoj máte, veď to je váš nominant.

Náš nominant bol Vladimír Pčolinský, potom bol poverený vedením pán Aláč a neskôr ho do funkcie vláda aj vymenovala. Myslím si, že pán Aláč si robí svoju robotu dobre, v zahraničí sú naši partneri spokojní s jeho robotou. Nie je to také jednoduché vymeniť šéfa SIS. Musí sa urobiť previerka aj priamo v rámci SIS, ktorá trvá pol roka. Kým sa spraví, už budú nové veľmi. S vysokou pravdepodobnosťou pán Aláč o štyri mesiac skončí, keď príde nová vláda.

Aký je to signál, ak by sa štyri mesiace pred voľbami menil šéf SIS?

Je to nezmysel a bol by to veľmi zlý signál najmä voči zahraničných partnerom.

Ste predseda parlamentu, ako vnímate situáciu v Národnej rade? Na programe bolo vyše dvesto populistických návrhov. Nakoľko je táto situácia štandardná?

Každému poslancovi právo legislatívnej iniciatívy garantuje Ústava. Tým pádom ho môže využívať. Teraz je len na občanoch, na ľuďoch, nech sa pozerajú, čo predkladajú politici v parlamente. Či sú to veci, ktoré môžu pomôcť ľuďom, alebo sú to hlúposti, ktoré sú padnuté na hlavu. Myslím si, že každý si je strojcom vlastného šťastia.

Premiér Ódor sa vyjadril, že akýkoľvek návrh na zvyšovanie príspevkov zo štátu, je teraz nebezpečný. Verejné financie sú, ako povedal, rozvrátené a v horšom stave, ako si predstavoval. Je zodpovedné prichádzať s takýmito návrhmi?

Z hľadiska rozpočtovej zodpovednosti by bolo zodpovedné, keby sme zoškrtali všetko. Ale musíme si uvedomiť, že potrebujeme zabezpečiť chod štátu, byť teda v určitej miere zodpovední voči verejným financiám, ale aj voči ľuďom. Nemôžeme to vyriešiť tak, že budeme mať síce zdravé verejné financie, ale ľudia nebudú mať čo jesť, nebudú mať čo piť, nebudú mať teplo. Toto treba vyvážiť.

Je to na úkor zadĺženosti štátu.

Áno, to je. Mohli by sme sa rozhodnúť, že by sme nezvýšili zadlženosť, ale nepomohli by sme ľuďom. Buďme normálni. Veď je prirodzená a normálna aj nejaká zadlženosť, ale je prirodzené a normálne aj pomáhať ľuďom. Je veľmi nesprávne len všetko rozdať a nezmyselne zadlžiť štát na veľa generácií dopredu, to by som takto neriešil. Vždy treba držať hladinu normálnosti a tieto dve veci vyvažovať a postupne rásť.

Ale dlh narástol na 58 percent.

Ale to nie je tragédia. Po kovide, energetickej kríze, inflácii mať dlh 58 percent? Vyspelé štáty majú dlh nad sto percent a nikto sa nehádže o zem.

Sú politické sľuby pred voľbami reálne splniteľné, čo sa týka verejných financií? Nová vláda to bude mať veľmi ťažkú úlohu začať šetriť po voľbách.

Bude to veľmi ťažké a nová vláda si bude musieť stanoviť priority. Ale nebudem teraz hovoriť za novú vládu, lebo nevieme, aká vzíde z nových volieb.

No asi máte ambíciu byť v novej vláde. Ako by ste hľadali nové zdroje?

Pripravil by som programy pre podnikateľov, aby mohli viacej zarobiť a potom viacej štátu odviesť. Išiel by som cez systém generovania väčších ziskov pre štát podporou podnikateľského sektora.

K dispozícii sú aj financie z plánu obnovy. Hoci sa zdá, že nakoniec sa z týchto peňazí nepostaví veľká nemocnica Rázsochy.

Mne sa tiež nepáči plán obnovy, ale nemal som to v gescii. Pri všetkej úcte bolo úplne jasné, že tá nemocnica sa nedá postaviť za tri roky. Veľké nemocnice tohto typu sa stavajú v civilizovanom svete desať rokov. Je tu jedna súkromná spoločnosť, ktorá je veľmi technokratická, aj tá dokázala postaviť takúto nemocnicu za osem rokov. A nemusela pritom robiť verejné obstarávania. Od začiatku sme hovorili, že je to nezmysel a nedá sa to stihnúť, tie peniaze mali byť rozdelené inde. Ale bolo to politické rozhodnutie ministerstva zdravotníctva. Myslím si, že mali v Bratislave kúpiť nemocnicu, ktorá je postavená a štát by mal krásnu, novú nemocnicu.

Možno padne aj výstavba nemocnice v Martine.

Martin bol síce najlepšie pripravený, ale keď chcete od staviteľa, aby nemocnicu postavil za tri roky, je to šibeničný termín. Aj keby robili stavbári na tri smeny, nikdy neviete, čo do toho vstúpi a zrazu nedodržia termín a dostanú miliónové penále. Len blázon by do toho vliezol, keď vie, že to nestihne a potom by mal platiť pokuty.

To sú dva projekty, ktoré sa zrejme neuskutočnia. Kto zlyhal?

Ten, kto to nastavoval. Mali to prerozdeliť tak, aby išli peniaze do regiónov, kde sa dajú postaviť pavilóny alebo malé nemocnice postaviť do troch rokov.