V diskusii v TASR TV to povedal predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Dodal, že o téme sa bude rozprávať aj na stretnutí s predsedom rakúskeho parlamentu Wolfgangom Sobotkom a primátorom Viedne Michaelom Ludwigom. „Ak by mi to začiatkom budúceho roka v parlamente prešlo, do leta by sa začali stavať prvé byty,“ uviedol Kollár.

Súťaž Zdroj: archív

Systém má byť podľa neho nastavený tak, aby investori, vrátane rakúskych, mohli financovať výstavbu zo súkromných zdrojov.

„Ja to neodsúvam preto, že by som chcel. Ale keďže ešte nemám súhlasné stanovisko koaličných partnerov, tak mi nič iné neostáva. Máme to už v parlamente, ale potrebujeme to odrokovať a stále nám to brzdí jeden koaličný partner,“ vyhlásil Kollár.

Reforma výstavby nájomných bytov je podľa neho spolu s exekučnou amnestiou hlavným cieľom hnutia Sme rodina v nasledujúcom roku. Zásadné výhrady nemajú ani proti daňovej reforme ministerstva financií či reformným plánom rezortu školstva.

