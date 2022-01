V úvode diskusie bol predstavený prieskum volebných preferencií od agentúry AKO, ktorý si objednala Tv JOJ. Podľa prieskumu by najviac hlasov získala mimoparlametná strana Hlas-SD (18%), za ňou liberálna SaS (14,2%), tretiu priečku by obsadil opozičný Smer-SD (13,8%) a zemiakovú medailu by si uchmatlo vládne OĽaNO (9,3%).

Po prieskume sa témou číslo jedna stala obraná zmluva s USA, ktorú sa prezidentka napokon rozhodla neposlať na posúdenie Ústavným súdom. Kollár podľa vlastných slov jej rozhodnutie rešpektuje. No Kamenický mal na záležitosť diametrálne odlišný pohľad! Zlmuvu označil za nepotrebnú. "Sme členmi NATO a plníme si všetky záväzky. Toto je bilaterálna zmluva medzi Slovenskom a USA ku ktorej podpisu nás nič nezaväzuje," uviedol. "Som prekvapený, že prezidentka najskôr zmarila referendum, kde sa pýtala Ústavného súdu či sa môže konať. A teraz keď mala príležitosť pýtať sa či je zmluva v súlade s ústavov, tak sa na to v podstate vykašľala," dodal.

Po týchto slovách predseda parlamentu vyhlásil, že má pocit, ako by sa ocitol v ríši čarovných zázrakov. "Veď vy ste s touto zmluvou prišli, keď ste boli vo vláde. Pán Fico ju presadzoval a presadzoval ju aj pán Pellegrini. Pán Danko jasne povedal, že s touto zmluvou ste prišli a teraz máte tú drzosť to napádať," uviedol. Krátko na to začali padať naozaj tvrdé urážky.

Predseda parlamentu následne začal hovoriť o zmluvách podpísaných za vlád Smeru. "Kto tu nakúpil americké stíhačky? Smer! Kto nakúpil americké vrtuľníky? Smer! Tak sa nečudujme, že tu budeme mať amerických vojakov, ktorí sa o ne budú starať," povedal. Kollár dodal, že ak by Smer nakúpil stíhačky typu Gripen, prišli by sa o ne starať Švédi.

Kamenický Kollárové vyhlásenia označil za táraniny. "Ukážte mi, kde sa v zmluve o nákupe F16 nachádza, že má byť podpísaná zmluva, akú sme najnovšie podpísali," pýtal sa, na čo mu Kollár odpovedal, že o americké stíhačky F16 sa zrejme prídu starať Mongoli. Poslanci Sme rodina podľa Kollára za zmluvu zahlasujú pokiaľ budú zodpovedané všetky ich otázky/výhrady.

Na snímke predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

V ďalšej časti prišla reč aj na otázku referenda o predčasných parlamentných voľbách. Kamenický kritizoval, že Kollár síce prišiel s návrhom na zmenu ústavy, ktorou by bolo možné skrátiť volebné obdobie, ale až od roku 2024. Kollár však naďalej tvrdí, že referendum podporuje a neodpustil si ani kritiku smerom k vlastnej koalícií. Tej podrobil napríklad poslanca Ondreja Dostála (SaS) s tým, že práve súčasné koaličné strany volali po referende v roku 2018. "Dostál sa zavzdušňoval a ako prvý by ten zákon dal na ústavný súd," vyhlásil. "Neviem, či nechápete alebo ste zabrzdený," povedal na margo Kamenického tvrdení, že vláda nerešpektuje vôľu ľudu.

Súčasťou relácie bol aj prieskum, ktorý zisťoval čo si Slováci myslia o prípadných predčasných voľbách. S tými by "určite súhlasilo" 35,2% a "skôr súhlasilo" 17% dotazovaných.