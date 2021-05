Podľa Kollára rokovania boli intenzívne a každý tam chcel presadiť svoje prirority. "Našli sme kompromisné riešenie," povedal Kollár. Dodal, že tento spor je pre nich zažehnaný a hnutie Sme rodina sťahuje svoj návrh. "Pôjde len jeden návrh a to vládny," dodal, že Kolíková mu sľúbila, že je ochotná na jeseň ustúpiť aj z 5 mesiacov času stráveného v kolúznej väzbe na 3 mesiace.

"Naozaj sme mali intenzívne rozhovory a som rada, že sme dospeli do štádia, kde sme dospeli ku kompromisu kolúznej väzby," hovorí Kolíková. Dodala, že treba urobiť mnoho úkonov v právnej úprave a nemôžeme si "preklopiť" prvne úpravy ani z Česka ani z Rakúska. "Sme rodina boli otvorení aby sme našli cestu a porozumenie. Aj ja som urobila ústupky, dnes ešte urobím jeden pozmeňovací návrh na vláde. Právna úprava spôsobí to, že text vytvorí menší priestor na špekulácie, že by sa kolúzna väzba mohla nadužívať," dodala. Podľa nej zásadná zmena prišila v dvoch režimoch. Kollár s ňou nesúhlasí a myslí si, že je väzba nadužívaná.