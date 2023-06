Spočiatku to vyzeralo ako pomsta odvrhnutej ženy, dnes to už naberá formu diskreditačnej kampane s cieľom zlikvidovať stranu Sme rodina. Kauza, ktorú rozprúdila expartnerka predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (57), sa čoraz viac zamotáva a známy multiotecko je pod čoraz väčšou paľbou kritiky. Zvládne odvolávanie?

Keď vlani expartnerka Kollára Barbora Richterová (34) zverejnila nahnevaný status a vyčítala politikovi, že sa o svoje deti nestará, nikto si nemyslel, že prípad zájde až tak ďaleko. Dnes sa nám odkrýva šokujúce pozadie, objavujú sa ďalšie mená osôb, ktoré by údajne chceli skrížiť cestu politickej kariére Kollára a uškodiť jeho strane.

S najnovšou teóriou vyšla strana Smer-SD. Tá tvrdí, že v pozadí kauzy predsedu parlamentu a jeho expartnerky je špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a elitní vyšetrovatelia NAKA, tzv. Čurillovci, ktorí pochopili, že to môžu použiť na zbavenie sa generálneho prokurátora Maroša Žilinku, šéfa SIS Michala Aláča a ďalších ľudí, ktorí poukazovali na manipulácie trestných konaní.

Predseda parlamentu Kollár v tejto súvislosti nechcel komentovať špekulácie, s ktorými vyšiel Smer, s odvolaním sa na to, že prebiehajú vyšetrovania. „Chápem jeho (Robert Fico – pozn.red.) indície, ktoré cíti. Napríklad, že niektoré veci by mali vyšetrovať možno nejaké okresné PZ a bolo to pridelené NAKA, a tým pod špeciálnu prokuratúru, kde sú ,naši chlapci'. Chápem, že ho to nejakým spôsobom vyrušilo a možno má aj informácie, ktoré ja nemám,“ povedal v úvode Kollár. „Ja to ani nenapadám, ani nekomentujem. Vidím za tým viac rozmer ovplyvňovania volieb, čiže potlačenie alebo likvidovanie našej strany v prospech niekoho druhého,“ podčiarkol ďalej.

VIDEO: Boris Kollár je presvedčený, že za Richterovou stojí Zoroslav Kollár. Chcú zdiskreditovať jeho stranu Sme rodina (celý rozhovor):

Kollár je naďalej presvedčený, že za Richterovou stojí vplyvný podnikateľ Zoroslav Kollár. „Barbora Richterová jazdí na 130-tisícovom novom aute, ktoré jej doručil Zoroslav Kollár. To je fakt, to nie je výmysel. Zrazu sa ozval s diskreditačnou kampaňou Tomáš Rajecký, ktorý je jeho pravá ruka, a ktorý to robil pred štyrmi rokmi proti Andrejovi Kiskovi, ktorý za to dokonca bol aj trestne stíhaný, a teraz to robí proti nám,“ vysvetľoval Kollár.

Predseda parlamentu nedávno naznačil, že Zoroslav Kollár prechováva voči nemu nejaké negatívne emócie už 20 rokov, o čo presne ide, však údajne nevie. „Neviem a nikdy som na to neprišiel. V živote som mu neskrížil cestu v biznise. Pána Zoroslava Kollára nepoznám, nie sme kamaráti, nechodíme na kávu. Viem, kto to je a to je všetko,“ povedal nám politik. Stojí si však za tým, že jeho menovec skĺbil osobný charakter tejto veci s politickou objednávkou.

Kollár tiež naznačil, že Richterová má mať blízky vzťah so Zoroslavom Kollárom. „Boli spolu predtým, ako sa so mnou dala Barbora Richterová dokopy. Takže ten vzťah bol veľmi blízky. Keby som niekomu daroval takéto drahé auto, tak asi aj teraz by bol blízky,” povedal nášmu denníku. Politika sme sa tiež pýtali, či je pravda, že Richterová mala v minulosti blízky vzťah aj s ďalším mužom s pochybnou minulosťou. Ide o člena zločineckej skupiny sýkorovcov Rolanda Zdichavského. „Aj nejakí ľudia mi preto písali. Myslím, že s ním žila,” reagoval stručne Kollár.

Budúci utorok sa má konať mimoriadna schôdza k odvolaniu Kollára, ktorú iniciovali Demokrati na čele s ich líderkou Andreou Letanovskou. Odborníka sme sa pýtali, či bude odvolávanie Kollára úspešné, alebo ho zvládne? „Uvidíme. Myslím si, že sa k tomu schyľuje, že by to mohlo byť úspešné. Boris Kollár sa snaží obhájiť neobhájiteľné, navyše spôsobom, ktorým si ešte všetko zhoršuje. V tomto prípade aj forma krízovej komunikácie je absolútne mizerná,“ hovorí politológ Tomáš Koziak.

Dovtedy je ešte pár dní, a tak sme sa predsedu parlamentu pýtali, či sa predsa len nerozhodne pre odstúpenie, aby sa vyhol ponižujúcej tortúre, ktorá ho čaká v parlamente. „Vôbec to nie je ponižujúce,“ hovorí Kollár. „Ja sa postavím a budem tomu čeliť a chcem, aby celé Slovensko vedelo, že ma idú odvolávať, lebo som chránil zdravie a život môjho syna,“ prízvukoval. „Nikto tu nerozpráva o príčine, všetci len o dôsledku. Príčina bola to, že keby mama nehodila po mne dieťa, ktoré vtedy ešte ani nechodilo, a mohla mu ublížiť na zdraví a na živote, keby toto nebolo, tak nie je ani žiadna reakcia,“ zopakoval Kollár.

A či mu nejako poradili jeho kolegovia exminister práce Milan Krajniak alebo podpredseda parlamentu Peter Pčolinský, prípadne ho prehovárali, aby neabsolvoval odvolávanie? „Strana som ja, veď to dobre viete. Nepotrebujem si dávať radiť v tejto veci – to sú vyslovene súkromné a intímne záležitosti. Ja sa tiež nestarám do súkromia rodín mojich poslancov,” reagoval na našu otázku Kollár.

Kollára sme sa pýtali, či sa odvtedy stretol so synom Arturom. „Nie, bohužiaľ. Videl som ho naposledy koncom januára. Barbora mi napísala veľmi veľa správ, veľmi nepekných, vulgárnych a nadávok. Vyhráža sa mi, že sa nemám k nim priblížiť, a potom dá status, že som nevidel moje deti. Nech si to rozmyslí, či ich môžem vidieť, alebo nemôžem,” povedal nám politik. Zdroj: Jaroslav Novák

A či očakáva ešte do volieb podobné podpásovky? „Však vidíte, keď TV Markíza dá v priamom prenose obrovský priestor kriminálnikom, aby ma mohli falošne obviniť – preto som podal aj ďalšie trestné oznámenie – človekom, ktorý to robil predtým Kiskovi, a keď takémuto dávajú prednosť, tak tu sa svet zbláznil,” hovorí Kollár.



Poslankyňa Romana Tabák bola medzi prvými, ktorá sa podpísala pod zvolanie schôdze na odvolanie Kollára. Pritom sama vlani uštedrila facku svojej kolegyni z parlamentu. Je to z jej strany pokrytecké? Dočítate sa na ďalšej strane!