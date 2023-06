Boris Kollár tvrdí, že voči matke jeho dvoch detí, Barbore Richterovej, fyzicky zakročil po tom, ako jeho syna Artura v "hysterickom tranze" hodila o stenu. Dvojica expartnerov na seba podala vo veci trestné oznámenie.

Borisovi Kollárovi podľa jeho slov vadí, že médiá riešia iba dôsledok, a teda že Richterovú prefackal. "Neriešite však príčinu, a tá príčina bola týranie maloletého dieťaťa. Domáce násilie na deťoch vôbec neriešite," reagoval na tému Boris Kollár. Richterová podľa neho mala dostať "hysterický záchvat", v ktorom ich synovi ublížila. Mala ho podľa Kollára hodiť cez celú miestnosť, pričom ho "mohla aj zabiť."

"Kým by došla polícia, čo by som dosiahol," povedal Kollár, podľa ktorého hrozilo, že Richterová bude ďalej pokračovať v útoku na dieťa. Richterová už skôr útok na dieťa odmietla, Kollár ju podľa jej obvinení mal zbiť tak, že stratila vedomie. Kollár sa však bráni svedectvom Patrície Vittekovej, ktorá na mieste bola a potvrdila, že Richterová dieťa skutočne mala hodiť cez celú miestnosť.

To, že by Kollár na Richterovú zaútočil, aj keď už ich syn nebol v miestnosti, podľa šéfa hnutia Sme rodina pravda nie je. "Ona bola v šoku a ešte som sa bál, že znova naňho zaútočí. Ona bola v tranze, nepríčetná bola, ten chlapec bol prasknutý do steny," rozčúlene vysvetľoval Kollár.

Richterová podľa neho mala dostať auto v hodnote 130-tisíc eur od Zoroslava Kollára, na čo má údajne aj dôkazy. "A keď ešte do toho zamotala aj SIS, tak to už je útok na štátnu inštitúciu," tvrdí Kollár.

Podľa Sulíka by mal odstúpiť

Zlosť v predsedovi hnutia Sme rodina ale poriadne vzbĺkla po tom, čo sa ho moderátor opýtal, prečo neodstúpi z funkcie, pokiaľ sa tento prípad nevyšetrí. "Prečo by som mal odstupovať. Ja nie som žiadna handra," reagoval Kollár. Tu do rozhovoru vstúpil aj prísediaci Richard Sulík (SaS), ktorý na otázku moderátora uviedol, že Kollár by podľa jeho názoru mal odstúpiť. Za najväčšiu chybu Kollára v tejto veci považuje, že Kollár sa "legalizuje násilie na ženách", keď hovorí "spravím to znovu."

To Kollára už úplne dorazilo. "Násilia na deťoch je v poriadku? Tu sa jedná o moje dieťa, ja nemôžem byť kľudný," začal kričať na Sulíka. "Urobili toto tebe? Veď toto bolo moje dieťa," nahnevane reagoval. Uznal, že nabudúce si už dá pozor a niekoho, kto by útočil na jeho deti "možno obleje vodou." "Nikto nebol v mojej situácii!" prízvukoval Kollár.

Veľké ospravedlnenie synovi

Kollár ďalej uviedol, že pre neho ide o veľmi bolestivú záležitosť. "Ja sa chcem tu, teraz ospravedlniť môjmu synovi. Artur, ja sa ti ospravedlňujem, prepáč mi to, že si si toto musel všetko vypočuť," uviedol Kollár priamo na kameru. "Veľmi ma to mrzí. A že sa všetci v tomto s*rú," kričal už Kollár s poriadnou dávkou hnevu. "Je to moja osobná vec a veľmi ťažká," uviedol s búrlivou gestikuláciou a veľkým rozčúlením. Na moderátora, ktorý sa ho snažil upokojiť, naďalej kričal, aby sa rozoberanie tejto témy už skončilo.

