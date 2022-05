Parlament koncom minulého týždňa schválil zákon o podpore štátneho nájomného bývania, čo považuje jeho najväčší zástanca Boris Kollár (56) za obrovský úspech. Tvrdí, že sa už prihlásili prví investori, ktorí sú ochotní financovať výstavbu lacného bývania. Samosprávy to však tak jednoducho nevidia a verejne už hovoria o možných komplikáciách.

Tak sa to robí, do psej matere. Týmto, dnes už legendárnym výrokom predsedu Smeru-SD Roberta Fica okomentoval v pléne schválenie zákona šéf parlamentu Boris Kollár. Nadšenie neskrýval najmä pre to, že išlo o jeden z najväčších predvolebných sľubov strany Sme rodina, ktorej je predsedom.

Samotný návrh bol predstavený pred rokom, avšak schválenie novely sa viackrát presúvalo. Zákon prešiel parlamentom po rozsiahlom pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil poslanec Sme rodina Miloš Svrček.

„Pozmeňovák" obsahuje pripomienky rôznych rezortov a zohľadňuje aj zmeny v právnom poriadku, ktoré nastali od podania návrhu. Schválený dokument má vytvoriť prostredie na výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a so zárukou dlhodobého bývania.

Agendu zastrešuje úrad podpredsedu vlády pre legislatívu Štefana Holého (43). Podľa neho sú veľkí investori pripravení na Slovensku začať stavať nájomné byty. Konkrétne sa hovorí o investícii 500 miliónov eur od rakúskeho investora. Holý dodal, že „peňazí je habadej“ a teraz ich už treba iba rozumne použiť. Rozkrokovaní sú ďalší traja investori zo Švédska, z Holandska a Českej republiky, pri ktorých ide o podobné sumy ako v prípade rakúskeho investora, dodal.

Ďalším krokom k výstavbe nájomných bytov je založenie agentúry, ktorá spustí všetky procesné záležitosti. Vznikne akási cenová mapa, ktorá bude stanovovať „zastropované" ceny nájomného v jednotlivých regiónoch, čo pravdepodobne bude až na úrovni okresov.

Napriek tomu, že ľady sa konečne pohli, na samotné lacné nájomné bývanie si prípadní záujemcovia ešte počkajú. Zákon má začať platiť až od 1. januára 2023. Otázne je aj to, kde sa majú byty začať stavať. Územné plánovanie, ako aj stavebné povolenia, sú agendou samospráv. Tie však boli do rokovaní o štátnom nájomnom bývaní zapojené len na začiatku a o spomínaných veľkých investoroch zatiaľ vedia len z tlačových konferencií Sme rodina.

Článok pokračuje na nasledujúcej strane