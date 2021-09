Až šesť členov koaličnej strany Za ľudí odchádza do poslaneckého klubu SaS, čím sa liberáli stanú druhou najsilnejšou koaličnou stranou. „Nechcem otvárať koaličnú zmluvu, chcem stabilitu v koalícii. Našou zásadnou požiadavkou je, že Kolíková ostane vo funkcii,“ povedal predseda SaS Richard Sulík (53). O miesto Kolíkovej má však záujem aj strana Za ľudí Veroniky Remišovej (45). A práve tu môže nastať zásadný koaličný problém.

„Žiadame, aby partneri rešpektovali koaličnú zmluvu vrátane prerozdelenia ministerských postov,“ píše sa vo vyhlásení hnutia Igora Matoviča (48) OĽaNO, čím naznačujú požiadavku odstúpenia Kolíkovej. Politológ Tomáš Koziak však poukazuje na aktuálne rozloženie síl: „OĽaNO nemusí vyhovovať posilnenie SaS v rámci koalície, ale bude to musieť zobrať ako fakt.“ Podľa odborníka sa to nemusí páčiť ani samotnému Matovičovi alebo Remišovej. „Tá tu ťahá za kratší koniec, pretože jej zostali štyria poslanci. Pomery v koalícii sa proste zmenili, je to rešpektovanie matematiky,“ vysvetlil Koziak. Podľa neho nepríde koaličná kríza podobná tej jarnej, aj keď pripúšťa možnosť otvorenia koaličnej zmluvy.

Šéf Sme rodina zas vo videu na sociálnej sieti otvorene nazval súčasnú situáciu koaličnou krízou: „Jedna strana sa sporí, kto kde bude a nebude sedieť na nejakej stoličke. Pevne verím, že návrh zákona o nájomných bytoch sa nestane nástrojom na vydieranie, že keď mi nepodporíš túto stoličku, tak ja ti nepodporím zákon.“

Na druhej strane nájdete vyjadrenie Remišovej, Pellegriniho a odborníkov.