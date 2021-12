Reformu súdnictva už kritizoval kadekto, vrátane samotných sudcov. Medzi najčastejšie výčitky patrí rušenie niektorých súdov a tým pádom aj väčšia vzdialenosť od občana. Veľké výhrady proti novej súdnej mape má dokonca aj koaličné hnutie Sme rodina. Predseda hnutia a zároveň aj parlamentu Boris Kollár si dokonca myslí, že pri rušení súdov prídu o zamestnanie desiatky ľudí, čo niektorým regiónom nepomôže.

„Návrh by mala ministerka stiahnuť, lebo v tejto forme je veľká pravdepodobnosť, že v parlamente neprejde. To nie je reforma, to je chaos, nezmysel, a treba to zrušiť a urobiť nanovo," povedal Kollár k novej súdnej mape. Úplne opačného názoru je ale Právnická fakulta Karlovej univerzity. Tá dokonca odporúča nielen svojim študentom, aby si celý viac ako 300-stranoý dokument k reforme súdnictva na Slovensku prečítali!

Karlova univerzita je najstaršia univerzita v strednej Európe. V súčasnosti sa skladá zo 17 fakúlt a vzdeláva sa v nej okolo 50-tisíc študentov! Medzi jej najznámejších absolventov patria také mená ako vynálezca Nikola Tesla, spisovateľ Karol Čapek, ale aj druhý prezident Česko-Slovenska Edvard Beneš.

