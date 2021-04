Dĺžka kolúznej väzby by sa mala zmeniť. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pripravuje pre tento inštitút dva režimy. Prvý vychádza zo súčasnej právnej úpravy v prípadoch, keď je zrejmé, že došlo v minulosti k ovplyvňovaniu svedkov a mareniu vyšetrovania. Pri druhom režime, keď sú len podozrenia, že môže prísť k takémuto konaniu, by mala kolúzna väzba trvať maximálne päť mesiacov. Šéfka rezortu spravodlivosti Kolíková to uviedla po stredajšom rokovaní vlády.

Vyhlásila, že aj v rámci najvážnejších trestných činov a organizovaného zločinu má platiť len jeden režim vychádzajúci z pôvodnej právnej úpravy. „Momentálne je debata o legislatívnom procese a ako by sa to malo realizovať,“ spresnila. Kolíková odmietla, že by pripravované zmeny v kolúznej väzbe súviseli so zadržaním bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. „Môžeme sa spolu rozprávať, čo je najväčší prípad. Je to ten, kde je veľká korupcia alebo ten, kde je organizovaný zločin,“ pýta sa.

„Materiál, ktorý mám na stole, ktorý sa mi zdá schodný, považujem za kompromisný s ohľadom na to, v akom čase sa momentálne pripravoval. Viem si predstaviť aj ambicióznejšie riešenie. Ako som informovala aj koaličných partnerov, bolo by naň potrebné viac času,“ doplnila. Ku komplexnej novele trestného poriadku je vytvorená široká pracovná skupina.

V súvislosti so zmenou dĺžky kolúznej väzby sa Kolíková stretla aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. „Aj ju som informovala, že je to dôležitá vec, o ktorej momentálne prebieha diskusia, celospoločensky, aj cez všetky politické strany,“ zdôraznila. Základná lehota väzby v prípravnom konaní je v súčasnosti sedem mesiacov. Ak je vedené trestné stíhanie pre zločin, jej celkové predĺženie počas prípravného konania je možné až na 19 mesiacov. V prípade stíhania pre obzvlášť závažný zločin až 25 mesiacov.