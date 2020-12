Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí), poslanci NR SR Andrea Letanovská (Za ľudí) a Robert Fico (Smer-SD) počas mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej sa poslanci budú venovať vládnej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 13. októbra 2020 v Bratislave. Zdroj: Martin Baumann

Fico podal trestné oznámenie na dvojicu prokurátorov Ondreja Repu a Michala Šúreka za spáchanie viacerých trestných činov, vrátane vyhrážania. Skutkov sa mali dopustiť voči Kučerkovi tým, že na neho naliehali, aby sa priznal v kauze Očistec a spolupracoval. Fico pri tom zverejnil dokument Kučerkovej manželky a prokurátorky Kataríny, ktorá sa situáciou okolo svojho životného partnera zaujímala ako prvá.

„Ak by to bola pravda, tak použili iba metódy, ktoré on používal štandardne,“ povedal bývalý poslanec za SaS, teraz člen Demokratickej strany Jozef Rajtár. Poukázal pri tom na Kučerkove metódy v kauze nazretia do účtov Kaliňáka. „Môžete si zobrať advokáta, alebo nevypovedať, ale ak sa tak stane, zavrieme vás na víkend do basy. Budete spať na tvrdom kameni a určite vyfasujete nejakého feťáka alebo alkáča,“ mal podľa Rajtára povedať Kučerka poslancovmu asistentovi Filipovi Rybaničovi, ktorý do účtov v minulosti nazrel.

Urobil tak kvôli známym podozrivým informáciám ohľadom firmy B.A. Haus, kedysi patriacej teraz už odsúdenému daňovému podvodníkovi Ladislavovi Bašternákovi. Z nej mali na Kaliňákov účet pristáť dve platby v celkovej výške 260-tisíc eur. „Po pre mňa šokujúcich informáciách som sa v práci pozrel na účty Jána Počiatka, Roberta Kaliňáka, Mariána Kočnera a Ladislava Bašternáka,“ povedal pred vyšetrovateľmi Rybanič, ktorý bol v tom čase aj pracovník banky.