Neprávoplatne odsúdený Kočner mal s Boľošom okrem kauzy zmenky rozoberať aj iné závažné prípady, ako napríklad Maják nádeje v Bratislave a Unipharmu na košickom súde. Správu priniesli aktuality.sk s tvrdením, že sa obaja aktéri aj stretávali. Boľoš teraz čelí trestnému oznámeniu. „Vyšetrovateľ NAKA vzniesol voči osobe obvinenie, a to za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ povedal hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Obvinenie sa má týkať prípadu okolo konkurzu banskobystrickej developerskej spoločnosti, v ktorom Boľoš zastával pozíciu správcu konkurznej podstaty. Polícia ho mala obviniť za to, že uzavrel nevýhodnú zmluvu o predaji akcií. Predal ich totiž za 1,4 milióna eur, aj keď mali hodnotu 6 miliónov eur. Prípad už vraj rieši aj Slovenská advokátska komora, ktorá obvinenému môže pozastaviť výkon činnosti.

Pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej z objednávky ktorej je obžalovaný Marián Kočner. Očakávaneho rozsudku sa zúčastnilo mnoho slovenských aj zahraničných médii. Na snímke je Marián Kočner. Zdroj: MATEJ KALINA

Boľoš mal zohrať úlohu aj v prípade zmeniek TV Markíza v čase, keď bol prípad ešte riešený v civilnom spore. Na súde nakoniec uspel Marian Kočner, ktorému mala televízia podľa rozsudku zaplatiť 8,3 milióna eur. Sudkyňou v tomto prípade bola Zuzana Maruniaková, ktorá je aktuálne obvinená v kauze Búrka. Inštruovať ju mala bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská a sudkyňa Denisa Cviková. Obe sú tiež obvinené.

Kočner mal počas civilného sporu posielať cez Boľoša odkazy právnikovi Pavla Ruska Milošovi Novákovi. „Napíš prosím bleskovo Novákovi nech sa neprieči, ak bude chcieť súd rozhodnúť!!!!! Daj mi spätnú väzbu,“ napísal Kočner. Boľoš mu o pár minút odpovedal: „Bude to ok, môže rozhodnúť.“ Markíza ale začala situáciu riešiť, odvolala sa a spor sa nakoniec dostal do trestnoprávnej roviny. Kočner a Rusko sú zatiaľ neprávoplatne odsúdení na 19 rokov nepodmienečne. Obaja sa odvolali a rovnako spravil aj prokurátor Ján Šanta, ktorý chce pre Kočnera vyšší trest a zhabanie majetku.

Anketa Budú obvinení aj ďalší ľudia z Kočnerovej Threemy? Nie 4%

Ešte aspoň jeden 0%

Minimálne ďalších 10 9%

On si cez Threemu nepísal nič dobrého, čiže každý jeden kontakt čo tam mal je podozrivý 87% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný