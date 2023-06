Zdravotné problémy odsúdeného Mariana Kočnera (60) môžu byť naozaj pomerne vážne. Podľa našich informácií si jeho aktuálny stav vyžaduje až trojtýždňový pobyt v trenčianskej Nemocnici pre obvinených a odsúdených, no ani potom ešte nemusí byť po probléme.

Nie je to pritom tak dávno (19. mája), čo sa mohol Kočner tešiť zo zatiaľ neprávoplatného rozsudku v kauze Kuciak. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) ho totiž oslobodil spod obžaloby. Pri odchode z pojednávacej miestnosti pôsobil v pohode a neboli na ňom vidieť žiadne zdravotné komplikácie. Všetko sa však náhle zmenilo v posledných dňoch. Kočnera musela dokonca eskorta priviezť z leopoldovskej väznice do nemocnice v bratislavskom Ružinove. Už pri prvom pohľade na neho bolo zrejmé, že nie je zdravotne v pohode.

Tam sa to však podľa našich informácií neskončilo. S podozrením na dýchacie problémy bol prevezený do Trenčína, kde je nemocnica špeciálne určená pre obvinených a odsúdených. Istý čas v nej pobudla napríklad aj Kočnerova kamarátka Monika Jankovská (52). Podľa našich informácií bol Kočner extrémne zavodnený, mal mať tekutinu v hrudnej a brušnej dutine. Tú mu mali vypumpovať a zaviesť katéter (cievkovač), s ktorým by mal fungovať tri týždne. Príčiny takéhoto stavu (zavodnenosť) môžu byť pritom podľa odbornej literatúry rôzne.

Aká je však konkrétna Kočnerova diagnóza, aktuálne nevie ani jeho obhajca Marek Para. „Mne dávajú informácie o pobyte klienta až s odstupom času. Nemám teda vedomosť, či je na vyšetreniach, alebo je už umiestnený v Trenčíne,“ povedal Para denníku Plus JEDEN DEŇ s tým, že nie je teda ani informovaný o zdravotnom stave svojho klienta.

