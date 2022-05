Odsúdený v stredu podrobne opisoval, ako sa so Zsuzsovou spoznal, a tiež to, koľko peňazí mu mala podľa jeho slov dávať, za likvidáciu pre Kočnera nepohodlných ľudí: „Na jeseň 2017 mi dala 20-tisíc eur, že chce, aby bol Žilinka zabitý.“ V tom čase prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Maroš Žilinka pracoval na niekoľkých kauzách Kočnera. Kľúčový svedok prezradil aj to, ako sa napokon peniaze cez rôznych potencionálnych vrahov vytratili a vražde Žilinku nedošlo.

„Vybral som 20-tisíc eur a išiel som ich vrátiť Zsuzsovej. Ona povedala, že ich dlžím Kočnerovi. Potom povedala, že chápe a ukázala profesionálne vypracované sledovanie Kuciaka. Že 50-tisíc eur mám za jeho vybavenie,“ povedal svedok. Keď sa nič nedialo, Zsuzsová mala na Andruskóa podľa jeho slov naliehať. Po uskutočnení vraždy bola vraj nervózna z toho, že pri tom bola zabitá aj Martina Kušnírová, ale dala mu 50-tisíc eur. Svedok odovzdal 40-tisíc eur z nich Tomášovi Szabóovi, ktorý bol v osudný deň šoférom Miroslava Marčeka. Ten sa k dvojnásobnej vražde priznal.

Andruskó sa ale do Zuszovej pustil aj z inej stránky a pripomenul jej, ako sa vraj spoznali: „Zsuzsovú som spoznal v roku 2010. Ona ma oslovila cez sociálne siete. Potom sme sa stretli. Na fotke to bola úplne iná žena. Keď sme sa stretli, bol som prekvapený, lebo som sa stretol s inou osobou, ako som rátal. Na stretnutie som sa išiel zoznámiť s krásnou ženou, ale to sa nestalo.“

Po spontánnej výpovedi kládol otázky svedkovi prokurátor. Andruskóa sa dnes budú pýtať otázky obhajcovia obžalovaných. Prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je spojený s kauzou objednávky vraždy prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Oba prípady spolu súvisia, lebo objednávateľom vrážd je podľa vyšetrovateľov Kočner. Uvidíme, čo ďalšie dnes Andruskó prezradí. Pojednávanie sa začalo o 9.00.

Ako prvý mal vypovedať Marček, no ten to odmietol

Súdne pojednávanie na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci objedvnávky vraždy prokurátorov a vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na snímke je Miroslav Marček.

Sudkyňa napokon oznámila, že dnešný deň sa začne výsluchom Miroslava Marčeka. Ten sa priznal, že snúbencov zastrelil práve on. ŠTS mu vymeral 23-ročný trest. Najvyšší súd ale rozhodnutie zmenil a naparil mu 25 rokov nepodmienečne. Marček sa ale rozhodol nevypovedať. Vraj je to veľmi stará záležitosť a nechce si protirečiť. Sudkyňa ho ale podľa aktuality.sk upozornila, že to nie je dôvod na odmietnutie výpovede. Marček potom povedal, že obžalovaný Szabó je jeho rodina. Súd svedka upozornil, že nie to priama rodina, a tak musí vypovedať. „Skúsim teda tretí pokus. Bol som za prípravu vrážd prokurátorov obvinený,“ povedal Marček. Senát súdu po porade rozhodol, že sa Marčekove výpovede budú iba čítať. Najskôr ale bude dopočutý Andruskó!

