Strany v súvislosti s jeho prípadným odvolaním poukazujú na platnú legislatívu i na kompetencie prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Sme rodina je s prácou šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR spokojné, na jeho výmenu dôvod nevidí.

Predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO) poznamenal, že odvolávanie Žilinku nie je na programe dňa a nie je jednoduché. "Ak by v koalícii nebola Sme rodina, bolo by to možné aj zmenou obyčajného zákona, inak len na základe výsledku disciplinárneho konania. Podnet na začatie disciplinárneho konania môže podať prezidentka SR alebo tri pätiny poslancov parlamentu, takže poslanecké podanie takéhoto návrhu nie je v súčasnosti reálne," ozrejmil.

OĽANO považuje za dôležitejšie, aby GP SR začala plniť prísľuby Žilinku poslancom pri jeho zvolení. Vetrák hovorí aj o jeho nadpráci "osobitne vo veciach, ktoré súvisia s bojom proti korupcii, kde sa očakáva podpora práce špeciálnej prokuratúry".

Ak sa prístup a výsledky prokuratúry nezmenia, podľa Vetráka pravdepodobne zosilnie presvedčenie poslancov o nevyhnutnej výmene jej vedenia napriek nesúhlasu koaličného partnera. Na spokojnosť so Žilinkom sa podľa neho možno pýtať i prezidentky, ktorá ho menovala a môže ho odvolať.

Strana Za ľudí pokladá zotrvanie Žilinku vo funkcii za ohrozenie právneho štátu. Článok pokračuje na ďalšej strane>>>>>