"Vstúpil som do tejto koalície s cieľom pomôcť urobiť zo Slovenska ešte váženejšieho hráča v Európe a vo svete. Preto som kandidoval do parlamentu, a preto som sa uchádzal o post predsedu Výboru pre európske záležitosti. A som hrdý na drobné úspechy, hlavne v kvalite parlamentnej diskusie o cieľoch Slovenska v EÚ," píše Valášek v statuse na sociálnej sieti.

Podľa neho sa zodpovedný politik nepozerá iba na svoj mikrosvet. Položí si na jednu misku váh svoje úspechy, ale na druhú aj zlyhania koalície a vlády, ktorej je súčasťou. A keď to zlé preváži to dobré, je čas zabojovať za zmenu, a keď neuspeje, odísť.

"Dnes je ten deň. Už dlhšie avizujem, že mám zásadný problém so spôsobom, akým bojujeme s pandémiou. Ľudia umierajú a strácajú dôveru, že vláda vie, čo robí, a že ich vie vyviesť z tejto krízy. Preto som otvorene povedal, že minister zdravotníctva by mal odísť a jeho miesto by mal prebrať profesionál. Lebo pre normálnu vládu by malo byť neprijateľné, že rok od začiatku pandémie minister nemá poriadne rozchodené tak základné veci ako trasovanie nakazených," konštatuje a dodáva, že namiesto vyvodenia zodpovednosti a nápravy sa premiér uprel na zháňanie neoverenej ruskej vakcíny.

Valášek to považuje za "krok, ktorý popri riziku podkopania dôvery občanov v proces očkovania predstavuje ešte aj pľuvanec európskym partnerom". Ako píše Valášek, Igor Matovič nie je jediný, komu napadlo vykryť nedostatky vakcín Sputnikom, ale normálne krajiny ako Nemecko či Rakúsko sa z úcty k zdraviu vlastných občanov a spoločnej európskej dohode rozhodli neurobiť tak bez súhlasu Európskej liekovej agentúry.

"Nie preto, že si myslia, že vakcína je alebo nie je bezpečná – ale preto, lebo my dnes nevieme, či je. Iba Maďarsko, a teraz aj Slovensko, vstúpili do tejto siene hanby. Igora Matoviča zastaviť nemôžem, ale viem mu zabrániť konať v mojom mene. Preto dnes vystupujem z vládnej koalície a vzdávam sa postu predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. A idem všetkými svojimi silami pomáhať budovať zodpovednú, odbornú a európsku alternatívu tejto vláde, ktorá zabudla na hodnoty, pre ktoré ju ľudia zvolili," uviedol Valášek na záver.

Mohlo by vás zaujímať: