Hľadajú sa ministri, kto sa hlási? Aj takto by sa dala zhrnúť neľahká situácia trojkoalície, ktorá sa po demisiách saskárov ocitla v poriadnej šlamastike. Špekulácií o tom, kto by sa mohol osirotených rezortov ujať, je viacero a aj keď vláda stále drží „bobríka mlčanlivosti”, na verejnosť sa mená potenciálnych kandidátov predsa len dostali!

Po odchode SaS z vlády ostali „na ocot” rezorty hospodárstva, školstva, zahraničných vecí a spravodlivosti. A hoci premiér Eduard Heger (46) avizoval, že mená ministerských nástupcov sa verejnosť dozvie až budúci týždeň, zvláštne je, že zatiaľ o nich nechyrujú ani dosluhujúci ministri.

Šéf diplomacie Ivan Korčok (58) v stredu uviedol, že meno svojho možného nástupcu nepozná a nechcel komentovať ani úvahy o menách, ktoré už v médiách rezonovali. „Nebudem to komentovať. Zachovajme si aj v tejto vypätej situácii nejakú kultúru. Nechajme to na OĽaNO, nech sa rozhodne," povedal s tým, že k nástupcovi sa vyjadrí potom, ako mu bude známy.

Kto by sa mohol postaviť do čela rezortu spravodlivosti, nateraz jasné nie je. „Pani ministerka nepozná mená svojich možných nástupcov," odkázal Kolíkovej (48) hovorca Peter Bubla. Minister školstva Branislav Gröhling (48) do uzávierky na zaslané otázky nášho denníka nereagoval.

Meno nového šéfa hospodárstva zatiaľ nie je známe ani Richardovi Sulíkovi (54). „Budem rešpektovať akéhokoľvek nástupcu, riadne mu odovzdám agendu. A, samozrejme, mu budem k dispozícii, ak by mal nejaké otázky," vyjadril sa minister k špekuláciám, že jeho rezort by mohol prevziať známy energetický expert Karel Hirman. „Keďže som posledných desať dní mimo Slovenska, môžem seriózne odpovedať len tak, že neviem, o čom bola reč na koaličnej rade, fakt neviem,“ odpísal v pondelok Hirman Denníku N.

Podľa spomínaného denníka sa v kuloároch skloňuje aj meno niekdajšieho sudcu Ľudovíta Bradáča, ktorý mal dostať ponuku viesť rezort spravodlivosti. Na čelo ministerstva školstva by sa zasa mohol postaviť Daniel Bútora, pedagóg a expert na manažérske a líderské zručnosti.

Fakt, že ani jeden z ministrov ešte stále nepozná meno svojho nástupcu, označil politológ Grigorij Mesežnikov za zvláštny. „Teraz je na koaličných stranách, aby ponuku vygenerovali čo najskôr," zhodnotil. „V kontexte slovenskej politiky to zvláštne nie je," poznamenal s dávkou irónie jeho kolega Jozef Lenč.

Problém s neskorým výberom nových ministrov by podľa odborníka mohol nastať za predpokladu, že "nováčikovia" nebudú dostatočne zorientovaní v problematike daných rezortov. „Čo by nebolo potrebné riešiť, ak by bol premiér na túto situáciu pripravený politicky a personálne. Takto by to bolo normálne a štandardné v prípade normálnych a štandardných politických strán," uzavrel Lenč.

