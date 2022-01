Vláda v stredu (12.01) bude rokovať o novom covid automate, ktorý prináša viacero zmien v protipandemických opatreniach. Podľa zistení denníka Plus JEDEN DEŇ sa koalícia dohodla na zmene dĺžky karantény a výhodách pre zaočkovaných. Sprísnenie má prísť najmä pre neočkovaných a zrušiť by sa mohol aj režim OTP.

Rokovanie odborníkov a politikov na koaličnej rade v pondelok vôbec nebolo jednoduché. Návrh nového covid automatu, ktorý predstavilo ministerstvo zdravotníctva, prináša viacero zmien v doterajších protipandemických opatreniach. Vlani začínali platiť automaticky, avšak po zavedení núdzového stavu vláda pozastavila platnosť covid automatu do 18. januára. A preto by tento týždeň mali orgány rozhodnúť o pravidlách, ktoré budú platiť po príchode variantu omikron na Slovensko. Ten už dominuje v susednom Česku a šíri sa výrazne rýchlejšie ako iné mutácie koronavírusu.

Konzílium odborníkov malo k návrhu ministerstva zdravotníctva pripomienky, najmä pre nepredvídateľnosť nového variantu koronavírusu. Preto nebolo isté, či sa koalícia dohodne na jeho konečnej podobe a predloží ho na vládu. Síce diskusia o nových pravidlách nebola jednoduchá, koaliční partneri a odborníci sa nakoniec na návrhu zhodli, uviedla pre náš denník predsedníčka klubu SaS v Národnej rade Anna Zemanová (62).

„Tri hodiny sme o tom diskutovali, aby sme si prešli možné alternatívy a vyjasnili tak, aby to bolo zrozumiteľne pre ľudí. Myslím si, že to bola konštruktívna odborná diskusia," povedala. To, že sa koalícia na novom covid automate dohodla, potvrdila aj predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová (45). „Pri nastavení covid automatu sme presadzovali, aby sa celkovo uvoľnili pravidlá, reštaurácie a prevádzky ostali otvorené v režime OP, otvorili sa kultúrne a športové podujatia," povedala vicepremiérka. Obe političky naznačujú, že pri opatreniach dôjde k výrazným zmenám.

Článok pokračuje na ďalšej strane