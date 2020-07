Kiska v rozhovore pre SME odmietol, že by z politiky odišiel pre nízky volebný výsledok a za hlavný dôvod jeho rozhodnutia označuje vážne zdravotné problémy. Pred operáciou platničky, ktorú basolvoval pred niekoľkými dňami, mal podľa vlastných slov problém sedieť viac ako 10 minút. A krátko pred voľbami sa údajne rapídne zhoršovali aj problémy so srdcom. “Jednak mi krvný tlak vyrástol do vysokých hodnôt a zároveň sa objavovali problémy so srdcom. Kolegovia zo strany o tom vedeli, ale verejnosti sme to nedali vedieť,” priznal Kiska.

Hneď po tom, ako sa v strane dohodli, že vstúpia do koalície, sa Kiska rozhodol podstúpiť “hĺbkové” vyšetrenia. “Výsledkom bol priam príkaz, aby som odišiel zo stresu a začal brať tabletky. Je tam totiž ešte riziko druhej operácie,”povedal. Kiska však priznal, že volebný výsledok bol pre neho určitým sklamaním. “Očakával som dvojciferný výsledok. Bolo to mojím cieľom. Ale ďakujme za to, čo máme, že sme v parlamente a máme dve dôležité ministerstvá,”vyhlásil. Za momentálnym poklesom popularity strany Za ľudí vidí Kiska najmä svoj odchod a to, že vytvorili koalíciu so stranou Borisa Kollára - Smer rodina.

Napriek tomu, že Kiska svoju politickú kariéru uzavrel, stále sa pozerá dopredu a prezradil aj to, koho by rád videl v čele svojej strany. “Myslím si, že Veronika Remišová by mala prijať výzvu a kandidovať. Ona, ako predsedníčka by s Jurajom Šeligom, ktorý patrí medzi najväčšie politické talenty na Slovensku, by dokázali vytvoriť úžasne silný tandem, ktorý by stranu dokázal potiahnuť. Je to pre mňa úplne ideálny scenár,” zamyslel sa.

Naopak sklamaním bol pre Kisku postoj premiéra vo vzťahu k diplomovke Borisa Kollára. Pričom exprezident tvrdí, že nie je možné plagiátorstvo odôvodniť bojom proti mafii. “Bolo to pre mňa sklamanie. Nikto nezabudol, ako Matovič aj Kollár prví pokrikovali proti bývalému predsedovi parlamentu za jeho plagiátorstvo,”zdôraznil Kiska.

