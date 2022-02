Bývalý prezident Andrej Kiska (59) dnes oslavuje narodeniny. Aj keď jeho sviatok vyšiel na stred týždňa, plánuje ho osláviť v kruhu rodiny. Pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil, aké dary od najbližších dostal.

Dnešný sviatok plánuje exprezident osláviť s deťmi a manželkou. Prvý darček už ale dostal: „Môj najmladší 4-ročný syn mi daroval peknú kresbu.“

Zvyšok rodiny sa obdarovať exprezidenta ešte len chystá. No Kiska už teraz vie, čo môže očakávať: „Dcéra mi niečo osobne vyrába. Hovorila, že jej to dokonca skoro zhorelo, tak neviem čo to bude.“ S manželkou sa exprezident dohodol, že mu daruje náramkové hodiny na monitorovanie športových aktivít, ktorým sa venuje.

Najkrajší darček ale podľa Kisku príde cez víkend: „Pricestujú všetky moje deti. Príde syn z Prahy s vnúčatami, aj dcéra s vnučkou a manželom. Takže to bude taký najkrajší darček, že budem mať všetky deti pokope a oslávime ich aj s mojimi rodičmi. To je najkrajšie.“ Na druhej strane sa dozviete, čo Kiska naopak praje občanom Slovenska a aj našim politikom.