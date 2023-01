Málokto si dnes spomína, že cesty súčasnej prokurátorskej špičky sa skrížili už v dávnej minulosti. Bol to práve Lipšic, ktorý si ako nový minister vnútra v roku 2010 vybral za štátneho tajomníka dovtedy zástupcu riaditeľa odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Maroša Žilinku. „Dnes je organizovaný zločin veľmi tesne spojený s ekonomickou kriminalitou,“ odôvodnil svoje rozhodnutie Lipšic s tým, že boj s organizovaným zločinom bude jednou z jeho priorít.

Po páde vlády Ivety Radičovej obaja opustili miesta na ministerstve, no ich cesty sa nerozišli. Svorne kandidovali do parlamentných volieb 2012 za KDH, no Žilinka nepochodil a vrátil sa do svojej funkcie na prokuratúre, kde budoval svoju ďalšiu kariéru. Naopak, Lipšic spomedzi kresťanských demokratov získal najviac preferenčných hlasov a stal sa poslancom Národnej rady. Vo verejnej funkcii skončil až na jeseň 2016, odkedy sa venoval advokátstvu.

Vtedy sa jeho cesty so Žilinkom opäť skrížili. Obaja sa zo svojich pozícií snažili bojovať za spravodlivosť a narážali pri tom na Kočnera. Žilinka napríklad odstavil dvorných vyšetrovateľov Kočnera od jeho prípadu Glance House a dozoroval podvody v prípade Technopolu. Napokon vydal pokyn, aby Kočnera obvinili v kauze Donovaly. Lipšic zastupoval TV Markíza v kauze zmenky, v ktorej Kočner vyfasoval 19 rokov väzenia. Bol aj právnym zástupcom rodiny Kuciakovcov až do doby, keď sa stal špeciálnym prokurátorom. Kočner je v súčasnosti obžalovaný aj z toho, že si v minulosti objednal vraždu oboch súčasných špičiek prokuratúry.

„Generálny prokurátor nemôže takto postupovať,“ povedal najnovšie Lipšic na adresu Žilinku, lebo ten vraj použil paragraf 363 Trestného poriadku na zastavenie prípadu, v ktorom ešte nik nebol obvinený. Podľa špeciálneho prokurátora využívajú Žilinkovci paragraf 363 často nesprávne. No pri 363-tke sa ich spor iba vyostruje. Začalo sa to krátko po tom, ako sa ujali svojich funkcií. Generálny prokurátor ešte v lete 2021 podal návrh na začatie disciplinárneho konania proti Lipšicovi. Najvyšší správny súd Žilinkovi vyhovel a Lipšica pokarhal za to, že sa špekulatívne vyjadril k prípadu bez toho, aby bol oboznámený so spisom.

Na ďalších stranách nájdete, čo rozdelilo Kočnera s Tóthom a Sulíka s Matovičom.