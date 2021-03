Zamávali na rozlúčku. Počas včerajšieho rokovania vlády na odchod zavelili ďalší dvaja ministri. A tak sa k tým, ktorí podali demisiu – Marek Krajčí, Milan Krajniak, Richard Sulík a Mária Kolíková – pridali zvyšní dvaja ministri za SaS – Ivan Korčok a Branislav Gröhling. Ich demisiu má dnes predpoludním prijať prezidentka Zuzana Čaputová. „Prosím vás, aby ste pri akomkoľvek vnútropolitickom vývoji urobili maximum pre dodržanie PVV v oblasti zahraničnej a európskej politiky,“ odkazoval Korčok kolegom spoločne s poďakovaním za spoluprácu. Aj keď mu pracovné povinnosti nedovolili prísť sa s kolegami rozlúčiť osobne, poslal im aspoň darček. Štátny tajomník Martin Klus prišiel namiesto neho a kolegom odovzdal darček na rozlúčku – kravaty.

Gröhling sa na opustenie svojho rezortu pripravoval niekoľko týždňov vopred – na ministerstve zariaďoval potrebné veci na postupné otvorenie škôl. Jeho odchod z vlády sa pritom dotkne aj fungovania parlamentu – Gröhlingovým náhradníkom je totiž podpredseda Národnej rady Milan Laurenčík, ktorý v prípade jeho návratu na post poslanca bude musieť odstúpiť. Politológ Radoslav Štefančík sa na včerajšie demisie saskárskych ministrov nepozerá nadšene. „Je smutné, keď musí podať demisiu človek, akým je pán Korčok, ktorý reprezentuje Slovensko na skutočne vysokej profesionálnej úrovni,“ povedal. Výčitku pritom smeroval samotnému premiérovi. Podľa odborníka ide o dôkaz, že Matovičovi nejde o krajinu, ale len o jeho osobné mocenské ambície. „To každodenné odstupovanie ministrov si mohol odpustiť a už včera (utorok, pozn. red.) mohol podať demisiu a tým by to vybavil aj za ostatných,“ dodal odborník.

Minister obrany Jaroslav Naď tvrdil, že hnutie OĽaNO sľúbilo odstúpenie premiéra, preto sa mu dodatočné požiadavky na jeho odchod zdajú nezmyselné. „Rokujeme ďalej, povedali sme, že do konca týždňa to chceme vyriešiť, tak to azda vyriešime,“ povedal na margo ukončenia koaličnej krízy. Jeho istotu a optimizmus niektorí koaliční kolegovia nezdieľali. Minister dopravy Andrej Doležal je zo stavu vo vláde „znechutený a unavený“, vicepremiérka Veronika Remišová zas hovorila, že „táto agónia už nemôže pokračovať“.

Pozrite si fotky z oficiálneho vymenovania vlády v marci 2020. Koľkí členovia vlády v nej už nie sú? Zdroj: MATEJ KALINA

Celú situáciu musel zmierňovať minister financií Eduard Heger, o ktorom sa najnovšie hovorí aj ako o nádejnom novom premiérovi. „Dobré rozhodnutie urobíte vtedy, keď ho máte dobre pripravené,“ hovoril s tým, že politici by sa počas diskusií nemali unáhliť. Prízvukoval, že všetky dôležité ministerstvá v súvislosti s koronakrízou aj naďalej fungujú. Kým Heger počas celého dňa ochotne odpovedal na otázky novinárov, ešte stále právoplatný premiér Igor Matovič sa im vyhýbal a pred kamery sa nepostavil ani pred a ani po rokovaní vlády. Neodpovedal ani na naše otázky ohľadom vývoja koaličnej krízy. Ostáva tak nejasné, či a kedy sa chce vzdať svojho postu predsedu vlády tak, ako to v nedeľu avizoval. Matovič pritom už niekoľko dní mlčí a vyhýba sa tlačovkám aj sociálnym sieťam, jeho ďalšie plány tak ostávajú nejasné.

Po rokovaní ministrov priliala olej do ohňa aj vicepremiérka Veronika Remišová. Koaličná kríza podľa nej stojí a padá na dohode medzi Sulíkom a Matovičom. „Nemôže to byť o jednom ministerskom kresle plus-mínus, na tom predsa nemôže stáť osud Slovenska. Takisto stabilita koalície nemôže stáť na tom, či jeden nebude vo vláde, keď tam iný nebude,“ vyjadrila sa k ich vzťahu. Otázky sme poslali aj Sulíkovi, no vývoj rokovaní nechce komentovať. Z tlačového odboru strany nám odkázali, že sa nemienia vzdať ministerského kresla.

Po rokovaní vlády prekvapilo aj hnutie OĽaNO, ktoré informovalo o požiadavke Sulíka z utorka. „Na rokovaní zadefinoval ako kľúčovú a zásadnú požiadavku strany SaS, aby sa on osobne stal ministrom hospodárstva v zrekonštruovanej vláde v prípade, že členom vlády bude aj Igor Matovič,“ napísalo hnutie vo vyhlásení. Liberálov zároveň vyzvali, aby „nerozbíjali vládu“ a odkázali im, že osobný záujem o miesto ministra nemôže stáť nad záujmom ľudí.

Ďalšie kroky premiéra nevedel odhadnúť ani samotný Štefančík. „Igor Matovič už minimálne týždeň-dva vie, že sa mu vláda rozpadáva. Možno by nebolo zlé, keby tú demisiu podal pred tými dvoma týždňami a dnes sme už možno mohli vedieť mená nových ministrov a predsedu vlády. Vyzerá to tak, že vládne strany nie sú dohodnuté na tom, čo urobia po demisii, takže Igor Matovič čaká na podmienky, ktoré si stanovil,“ vysvetlil. Zloženie novej vlády podľa neho situáciu môže vyriešiť, no nie nadlho.